Padre de Astesiano sobre la visita de Gustavo Leal: "Vino y no me ofreció nada. Me saludó y se fue"

El padre del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, Raúl Astesiano, reiteró que el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el anterior gobierno del Frente Amplio, Gustavo Leal, lo visitó en el Chuy, donde reside.

"Vino y no me ofreció nada. Me saludó y se fue", aseguró en entrevista con Subrayado. "No medí el tiempo, pero fue muy poquito, y el tema fue ese, saber la situación de él, cómo estaba, cómo la estaba pasando, cómo se sentía, y eso fue todo", agregó.

“En algún momento yo comenté con gente conocida, con amigos del barrio donde yo vivía que tengo contactos, que yo decía por qué él no busca algún apoyo por el lado del Frente Amplio ya que el gobierno no lo apoya y en este caso hasta lo han desconocido, una persona que trabajó 30 años con ellos. Entonces de algún comentario de esos se ve que se corrió la bola y llegó a Gustavo Leal o a alguien del Frente y Leal apareció acá", aventuró.

"De repente se podía conseguir apoyo porque el gobierno se lo tiro a los perros", aseguró. "Mi hijo está pagando un precio político", agregó.

El padre de Astesiano señaló que estaba por ir a visitar a la semana siguiente de visita de Leal pero que no viajó debido a que el excustodio presidencial lo sacó de las visitas. "¿Para qué voy a hacer 700 kilómetros para no verlo?", aseguró.

“Lo que sentí en la prensa es que Alejandro declaró allá en la cárcel de Punta de Rieles que Leal había estado en mi casa y que me había ofrecido dinero para que yo viajara a verlo. Eso es lo que sé por la prensa, que no sé hasta donde tiene veracidad o no", agregó.