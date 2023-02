Astesiano reenvió a Berriel chats en los que Lacalle pedía información sobre viaje de su exesposa

El abogado Juan Fagúndez, defensor de Jorge Berriel, el exdirector ejecutivo de la Policía Nacional imputado por tres delitos de revelación de secretos por la fiscal Gabriela Fossati el viernes, argumentó que la información que el excustodio presidencial Alejandro Astesiano le pidió a Berriel eran pedidos del presidente Luis Lacalle Pou.

"Se le transmitía (a Berriel) que la solicitud era directamente 'del presi'", afirmó el abogado en declaraciones con MVD Noticias, el informativo de TV Ciudad.

"Habría intervenciones de Astesiano con Berriel donde se le transmitía que la solicitud era directa del 'presi', como le decía en ese momento. Lo que era creíble porque era la persona que estaba constantemente con el presidente", agregó Fagundez.

En la carpeta de la fiscal Fossati figura un chat del presidente de la República Luis Lacalle Pou con Astesiano en el cuál hablan del destino de un viaje personal de Lorena Ponce de León –de quien entonces ya estaba separado–.

La captura de esa conversación por Whatsapp entre el entonces jefe de custodios presidenciales y Lacalle Pou fue enviada el 3 de julio de 2022 por Astesiano a Berriel para que averiguara los detalles del viaje.

Según el chat divulgado por MVD Noticias y al que accedió El Observador, Astesiano le indicó al presidente que Ponce de León debía estar en el aeropuerto a las cinco de la mañana.

-No hablo nada delante la custodia solo dijo mañana me voy de viaje no digan a nadie pasenme a buscar 04.40, detalló Astesiano.

-Ok, volvió a escribir Lacalle.

-A las 5 tiene q estar Aeropuerto, le informó Astesiano a su jefe.

-No sabemos para donde?, le preguntó Lacalle Pou.

-Estoy en eso, respondió el custodio.

-Ok, escribió Lacalle.

Para ese momento Astesiano ya se había comunicado con el tres de la Policía para pedirle la información.

Astesiano le dijo que ya estaban retornando y que verían la información al llegar a Montevideo. Le sugirió entonces que quizás al momento de hacer la migración podían tener la información.

“Ok algo te averiguo”, llegó a decirle Berriel antes de que Astesiano le pasara la captura del chat con el presidente.

Casi una hora después Berriel le comenzó a reenviar a Astesiano información que le llegaba desde el aeropuerto y que, según supo El Observador, fue extraída a partir del programa de control y monitoreo migratorio Iborder.

Este viernes, tras la audiencia en la que se imputó a Berriel, Fossati se refirió al tema del viaje de Ponce de León: "La señora no se siente agraviada. Fue muy clara cuando habló con la Fiscalía por lo tanto llama la atención que se siga con el tema, el cual la Fiscalía ya dio por laudado luego de escuchar a quien eventualmente sería la única persona que podría haber sido damnificada y víctima".

Aunque Berriel fue imputado por revelar secretos en tres ocasiones, en ninguno de esos casos está incluida la información que compartió sobre el viaje de Ponce de León ni por utilizar recursos del Estado para fines que no tenían que ver con su tarea.