Lacalle Pou habló sobre su separación con Loli Ponce de León: "El tema es si elegís vivir con un velo o elegís vivir sin careta"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue entrevistado este viernes en America Business Forum y habló sobre su separación con Lorena Ponce de León, con quien se separó en mayo de este año.

El periodista Ismael Cala que lo entrevistó le dijo a Lacalle Pou que "apreciaba la honestidad" de hablar con alguien "que responde con la verdad". A continuación formuló la pregunta, que sorprendió al presidente:

"Este año ha habido dos temas que le han tocado profundamente. Uno es en lo personal, cuando yo recibí la noticia, me sorprendí, que fue la separación con su esposa. Pero también me sorprendí de leer la noticia, cosa que habla de transparencia. Conozco y he entrevistado a muchos presidentes que a viva voz y en rumor se sabe entre todos los allegados del país que ese matrimonio no existe, no funciona, pero políticamente es algo que sigue siendo algo que mantiene la fachada. En su caso, fue pública la separación, que ambos sabían y conversaron y podría ser doloroso para ambos y para los hijos. ¿Es parte de los principios y la transparencia?", señaló.

"Esta no la tenía", respondió Lacalle Pou, lo que desató risas del auditorio.

A continuación contestó: "Ayer fue el cumpleaños de Loli. Le fui a dar un beso y un abrazo. Tenemos la mejor relación. Tenemos lo más importante en nuestra vida que son nuestros hijos. Y sí, obviamente se conversan estas cosas. 22 años juntos, se conversa. El tema es: si elegís vivir con un velo o si elegís vivir sin careta. Yo voy a dejar de ser presidente y voy a seguir siendo Luis". Y agregó: También agregó que "Loli trabaja en Sembrando" y "está haciendo cosas muy buenas" y "hay que apoyar".

A mediados de mayo, poco después de que se conociera su separación, el presidente se refirió a su esposa en una entrevista con Medios Públicos. Dijo que eran "temas de índole particular" que "de alguna manera afectan la vida después de tantos años", en una entrevista con Medios Públicos.

Y agregó en ese momento: "Loli es una excelente mujer, una compañera de ruta durante muchos años. Es una excelente madre, hemos criado unos hijos muy lindos", afirmó el mandatario.

Lacalle aseguró en ese momento que "como todos los uruguayos, o como toda la gente del mundo, los problemas de pareja existen", y aclaró que "lo que pasa adentro de la pareja es un tema privado".

Ponce de León lidera actualmente el programa Sembrando, una iniciativa en la órbita de Presidencia de la República que apunta "a estimular la cultura y favorecer el espíritu emprendedor".

Ambos se conocieron durante la adolescencia y se casaron en junio del año 2000.

A lo largo de toda su carrera política, el hoy presidente se mostró abierto a contar detalles de su matrimonio y su familia. En una entrevista para el ciclo De Cerca, en la campaña de 2019, el entonces candidato contó cómo abordaron sus dificultades para tener hijos, y también habló de los cuatro meses que estuvieron separados en 2011.