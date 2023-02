Fiscal Fossati citó a Leal luego de que Astesiano declaró que visitó a sus padres

El excustodio presidencial Alejandro Astesiano denunció ante las autoridades carcelarias que el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el anterior gobierno del Frente Amplio, Gustavo Leal, visitó a sus padres y les ofreció dinero y ayuda para su hijo.

Leal, por su parte, negó que la historia sea cierta. “Esperen hasta el jueves y sabrán toda la verdad. Se van a sorprender”, manifestó. “Divulgar información falsa tiene consecuencias legales”.

El jueves Leal deberá declarar ante la fiscal Gabriela Fossati, quien lleva adelante el caso Astesiano, que lo citó en las últimas horas.

La denuncia del excustodio presidencial, que promete elevar la temperatura del enfrentamiento político entre gobierno y oposición, fue presentada por Astesiano el 3 de febrero ante las autoridades de la cárcel de Punta de Rieles, por vía administrativa.

Consultado en forma expresa respecto a si quería hacer una denuncia penal, Astesiano dijo que no, que solo pretendía dejar constancia de la situación.

Los dichos del excustodio presidencial quedaron estampados en un acta y fueron luego remitidos a Fossati, dijeron fuentes policiales.

En el acta labrada en la cárcel, Astesiano señala que cuando sus padres fueron a visitarlo le comentaron que Leal había llegado hasta su casa en el lado brasileño de la Barra del Chuy ofreciéndoles “ayuda” para su hijo detenido y dinero para que pudieran venir a visitarlo a Montevideo.

Según declaró a las autoridades carcelarias, Astesiano decidió que, a partir de ese momento, su padre fuera eliminado de la lista de personas que pueden visitarlo, para no enterarse de nada más al respecto.

Luego de que esta declaración de Astesiano llegara al despacho de Fossati, y tras lograr autorización de las autoridades brasileñas, la policía concurrió al domicilio de Raúl Astesiano, padre del excustodio, quien habría ratificado lo denunciado por su hijo.

La noticia coincide con una sorpresiva citación de Fossati a Leal para que el próximo jueves declare en el marco de la causa Astesiano.

Leal dijo a El Observador que recibió la citación el sábado 11 y que no se le anticipó el motivo.

“La fiscal Fosatti me convocó para que declare como testigo para aportar información sobre el caso Astesiano. Le confirme que lo haré con todo gusto”, señaló. “En la comunicación que me hizo no se refiere a ningún tema específico ya que eso es reservado. Voy en calidad de testigo para aportar información en una investigación reservada”.

Consultado sobre si se había reunido con el padre de Astesiano, Leal respondió en forma tajante:

“Astesiano es un delincuente y un manipulador. Esperen hasta el jueves y sabrán toda la verdad. Se van a sorprender. Él está acusado de montar una asociación para delinquir. Por algo será. No le tengo miedo, ni me va extorsionar”.

Mientras tanto, Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, dijo desconocer por completo la situación.

Abogada busca trabajo

Por otra parte, Astesiano también denunció que una abogada lo visitó en la cárcel y le ofreció sus servicios argumentando que era “amiga de la fiscal Fossati” y con ella como defensora le iría mejor en la causa.

Este caso también le fue comunicado a la fiscal Fossati, quien decidió denunciarlo.

Según pudo saberse, la denuncia recayó en el despacho de la fiscal Brenda Puppo.