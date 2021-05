Pagaron US$ 350 millones para rescatar equipos tras secuestro de datos en 2020

Desde el 2020, trabajar de forma remota se ha transformado en algo habitual ya que colabora en evitar la propagación del covid-19. Sin embargo, para algunas personas esto ha sido perjudicial.

Según un informe publicado por el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC), el cibercrimen se aprovecha del teletrabajo para llevar a cabo más ataques de ransomware: hubo un crecimiento de más de 300% en América Latina y el Caribe.

"El ransomware es una aplicación maliciosa que infecta una computadora restringiendo el acceso del usuario a ciertos archivos hasta que se pague un rescate a cambio de la clave para descifrarlos", explica el comunicado de LACNIC. Además, añade que el año pasado se pagó US$ 350 millones a causa de estos secuestros de datos.

¿Cómo evitar este tipo de ataques?

LACNIC recomienda no abrir archivos y/o links de fuentes desconocidas ya sean recibidos por correo electrónico o descargados de sitios web no confiables. Asimismo, sugiere evitar descargar cualquier tipo de software desde sitios no oficiales. Estas dos formas son las más comunes de distribución de software maliciosos.



"Es aconsejable además realizar respaldos de la información de los sistemas de su organización en forma regular, mantener el sistema de respaldos de forma separada y mantener los sistemas actualizados a la última versión", subraya el comunicado.

¿Cuáles son las contraseñas más utilizadas?

123456 fue la contraseña más encontrada en el ranking global de contraseñas débiles: se detectó 665.016 veces en todo el año 2020. A esta le siguieron 123456789, password, senha, 12345678, 1234567890, qwerty, 12345, iloveyou y onedirection.

Desde LACNIC se destaca la importancia de utilizar contraseñas "únicas, seguras, complejas y aleatorias". No obstante, entienden que –por lo que muestran las estadísticas– los usuarios prefieren poner en riesgo su propia seguridad y usar contraseñas "simples y fáciles de recordar".

Respecto a los países de la región con más contraseñas débiles en internet durante el 2020, LACNIC coloca a Colombia en primer lugar (8,8%), seguido por Brasil (8,7%), Argentina (1,6%) y luego México (1,3%). El podio a nivel mundial lo encabeza el Reino Unido (13%), acompañado por Rusia (9,8%) y Colombia (8,8%).