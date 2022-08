Para agendar y organizar el bolsillo: los shows musicales que se vienen en lo que queda de 2022

De aquí a que termine el 2022, música no va a faltar. La reactivación de las giras internacionales y el fin de casi todas las restricciones sanitarias que dejó la pandemia de covid-19 hizo que el calendario vuelva a rebozar de espectáculos, tanto de los principales artistas uruguayos como de distintos visitantes extranjeros.

Buena parte de los shows más grandes y esperados del año llega en este último tramo del 2022, en una lista que incluye desde a algunas de las estrellas pop regionales del momento, hasta la llegada de veteranos artistas e incluso una despedida de los escenarios de un cantautor histórico, además de presentaciones de la plana mayor del rock uruguayo y de algunos ilustres compositores criollos que están estrenando nuevos materiales.

Sirva entonces esta nota como guía y como repaso de los espectáculos que se vienen desde este agosto hasta el próximo diciembre, para descubrir sonidos, agendar fechas y también organizar el bolsillo.

Agosto

Lali Espósito

La agenda empieza fuerte con la visita el próximo 13 de agosto al Antel Arena de Lali Espósito. La cantante y actriz argentina, una de las artistas pop más escuchadas de los últimos tiempos, llega para presentar su cuarto disco, Libra, que incluye su hit más reciente -y que da nombre a la gira- Disciplina. Las entradas para el show están a la venta en Tickantel.

Bersuit Vergarabat

También el 13 de agosto, la banda argentina visitará Montevideo, con canciones nuevas y el repaso a todo su repertorio, que incluye varios clásicos del rock del Río de la Plata de las últimas tres décadas. El grupo bonaerense se presentará (como siempre, con sus pijamas puestos), en Montevideo Music Box. Las entradas están a la venta a través de RedTickets y de Abitab.

Miranda!

El dúo argentino conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas regresa con el disco Souvenir como lanzamiento más reciente. La cita es en La Trastienda, el 19 de agosto, con dos funciones a las 21 y 23 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de Abitab.

Karibe con K

El histórico grupo de música tropical, ahora integrado por Gerardo Nieto, Yesty Prieto y Miguel Cufós, regresó el año pasado a los escenarios, y ahora lo hace en una de sus presentaciones más ambiciosas, en el Antel Arena. Este repaso por todos sus clásicos será el 20 de agosto, en el Antel Arena. Entradas en Tickantel.

Trueno

El rapero argentino (pero con sangre uruguaya) agotó una primera función y anunció una segunda en la Sala del Museo, para su presentación de su flamante disco Bien o mal. Los shows serán el 20 y 21 de agosto, y las entradas se adquieren a través de RedTickets.

Fernando Cabrera

El cantautor subirá el próximo 26 de agosto al escenario de La Trastienda, repasando su cancionero junto al multi instrumentista Diego Cotelo. Las entradas pueden ser adquiridas a través de Abitab.

Tabaré Cardozo

Acompañado por su banda completa, y en la previa del lanzamiento de un nuevo disco, el cantautor adelantará algunas de esas novedades, y repasará su cancionero en el escenario principal del teatro Solís, el próximo 27 de agosto. Entradas en Tickantel.

Setiembre

Ana Prada

La cantautora presentará en el Teatro Solís su nuevo disco, No, su cuarto álbum, lanzado nueve años después de su antecesor. La presentación será el próximo 3 de setiembre, y las entradas están a la venta en Tickantel.

Ca7riel y Paco Amoroso

También el 3 de setiembre, la dupla que conforman los traperos argentinos regresará una vez más a Montevideo para repasar sus repertorios solistas y el confeccionado en conjunto, que los posicionó como una de las propuestas de vanguardia dentro de la música nueva de su país. El show será en La Trastienda, y las entradas se consiguen a través de Abitab.

Chacho Ramos

Jornada ocupada la del 3 de setiembre. Ese día también será turno de la presentación de Carlos "Chacho" Ramos, en el Antel Arena. El floridense presentará su espectáculo Otra historia en ese recinto, y las entradas se consiguen en Tickantel.

Las Pelotas

Lo dicho: el 3 de setiembre es un día cargado. La banda argentina retorna a Uruguay para repasar su cancionero, desde los clásicos como Personalmente o Será, así como lo más reciente de su obra, el disco Es así, que publicaron en 2020 pero no habían podido presentar en vivo hasta ahora en Montevideo. El show será en la Sala del Museo, y las entradas se adquieren a través de RedTickets.

Gonzalo Deniz

El artista antes conocido como Franny Glass empezó a hacer música bajo su propio nombre y lanzó el pasado viernes su disco debut en esta nueva etapa, Mientras tanto en Montevideo. Ese álbum será presentado en vivo el próximo 10 de setiembre en el Teatro Solís. Las entradas se adquieren en Tickantel.

Boom boom kid

El proyecto del argentino Carlos Rodríguez realiza una de sus habituales peregrinaciones a Montevideo, celebrando sus veinte años de trayectoria. El festejo será en La Trastienda el próximo 10 de setiembre, y las entradas se consiguen en Abitab.

Mocchi

La sala principal del Teatro Solís es el lugar elegido por Mocchi para presentar el tercer disco de su carrera, que lleva por título 1990, junto a la banda encargada de grabar este álbum. El evento será el 13 de setiembre, y las entradas están en Tickantel.

Jorge Drexler

El cantautor vuelve a casa en el marco de su gira internacional para presentar su álbum más reciente, Tinta y Tiempo, un espectáculo con una puesta en escena novedosa y que incluirá también el repaso por su obra anterior. El show será el 15 de setiembre en el Antel Arena, y las últimas localidades disponibles pueden adquirirse en Tickantel.

Buitres

Uno de los grupos más veteranos del rock uruguayo sale a escena para presentar su álbum Mecánica popular, lanzado en los tiempos prepandémicos de 2019. El grupo encabezado por Gabriel Peluffo se presentará el 17 de setiembre en el Antel Arena, y las entradas están a la venta en la plataforma Tickantel.

Luis Salinas

El virtuoso guitarrista argentino se presentará en La Trastienda, junto a Juan Salinas, Martín Ibarburu y músicos invitados. El show será en La Trastienda, el 23 de setiembre. Entradas en Abitab.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

La banda del Indio Solari regresa a Montevideo para presentar su espectáculo Rock and roll en el Velódromo Municipal. A diferencia de su última aparición en ese mismo escenario, esta vez el grupo llega sin Solari, que no se presenta en vivo desde 2017 por razones de salud, aunque la tecnología se encarga de que aparezca sobre el escenario. El show será el 24 de setiembre, y las entradas se consiguen a través de la plataforma RedTickets.

Marisa Monte

La emblemática cantante brasileña retorna a Montevideo para presentar su nuevo disco, Portas, un álbum que incluye como invitados a figuras como Julieta Venegas y Jorge Drexler, y que fue su primer lanzamiento en una década. La primera función en el Auditorio Adela Reta del Sodre está programada para el 27 de setiembre y está agotada, por lo que hay otra fijada para el 28.

Octubre

Cazzu

Uno de los íconos del rap y la música urbana argentina que se ha convertido en uno de los géneros de moda en los últimos años retorna a Montevideo, para presentarse el primer día de octubre en Montevideo Music Box. Entradas en venta en Abitab.

Guns n' Roses

El histórico grupo estadounidense llega por segunda vez a Montevideo, y por primera vez desde la reunión de tres de sus miembros fundadores: el cantante Axl Rose (que fue quien continuó con el grupo a lo largo de las décadas), el bajista Duff McKagan y el guitarrista Slash. Con ese aliciente, la promesa de un nuevo disco y un profuso cargamento de clásicos, la banda se presentará el 2 de octubre en el Estadio Centenario.

Pat Metheny

Otro virtuoso de visita en el calendario. El reconocido guitarrista de jazz llega junto a su grupo a la sala principal del Auditorio Adela Reta del Sodre, el próximo 6 de octubre. Entradas en Tickantel.

Tini

En su momento de mayor popularidad, la cantante argentina exDisney viene nuevamente a Montevideo, esta vez para presentar su disco Tini Tini Tini, y con algunos hits recientes en el cinturón como Miénteme, su canción junto a María Becerra. El show será en el Estadio Centenario, el 7 de octubre, y quedan pocas localidades a través de la plataforma AccesoYa.

Hanson

Grupo icónico del pop de los 2000, gracias a su canción MMMbop, llega ahora por primera vez a Montevideo para presentar su disco Red Green Blue, en La Trastienda el próximo 8 de octubre. Entradas en Abitab.

La Renga

El mítico grupo rockero argentino regresa a Uruguay. Este lunes se pusieron a la venta las entradas para este espectáculo que será en el Campus de Maldonado, el próximo 8 de octubre. Entradas a la venta a través de RedTickets.

André Rieu

Pendiente desde que la pandemia impidió que este show se realizara en 2020, el violinista y director de orquesta neerlandés llegará finalmente a Montevideo junto a la Johann Strauss al Antel Arena, para dos presentaciones programadas para el 8 y 9 de octubre. Las entradas se consiguen en Tickantel.

Kevin Johansen

El cantautor argentino trae su nuevo disco, Tu Ve, que será presentado en vivo en el Auditorio Adela Reta, el próximo 9 de octubre. Junto a un repaso del resto de su repertorio, el músico volverá a la ciudad en la que pasó parte de su infancia acompañado de sus músicos.

J Balvin

El polémico reguetonero colombiano tendrá la segunda presentación de su carrera en Montevideo, presentando su nuevo disco, José. Esta vez el show será en el Antel Arena, el próximo 12 de octubre y las entradas se pusieron a la venta hace poco tiempo en Tickantel.

Jack White y Cat Power

El festival Primavera 0 festeja en este 2022 sus diez años, y luego de su primera fecha en abril con Gorillaz y Nathy Peluso, concluye sus festejos con el doblete del guitarrista estadounidense Jack White, que llega para presentar sus discos solistas más recientes, y de su compatriota Cat Power, quien ya estuvo en Montevideo en 2010. El festival tendrá lugar el 18 de octubre, en el Teatro de Verano, y las entradas están a la venta en Abitab.

Luciano Pereyra

A punto de lanzar un nuevo disco, el argentino llega a Montevideo con su espectáculo De hoy en adelante, en el que anticipa esas novedades y repasa sus clásicos de todas las épocas. Será en el Antel Arena el 22 de octubre, y las entradas se encuentran en la plataforma TickAntel.

Ara Malikian

El violinista de origen libanés, radicado en España, se presentará el 25 de octubre en el Auditorio Adela Reta en la que será la única parada sudamericana de su gira internacional de este año. Entradas en Tickantel.

Liliana Herrero - María Gadú - Silvia Pérez Cruz

El trío de cantautoras integrado por la argentina Herrero, la brasileña Gadú y la española Pérez Cruz se estrenó con un espectáculo el pasado verano en el festival Medio y Medio. Ahora se presentan en Montevideo, con la convocatoria programada para el 27 de octubre, en el Teatro Solís. Entradas en Tickantel.

Pedro Aznar

El compositor y multi instrumentista argentino, exintegrante de Serú Girán y Spinetta Jade se presentará el 27 de octubre en el Auditorio Adela Reta, en el marco de la gira de presentación de su álbum más reciente, Flor y raíz, en el que versiona clásicos de la música tradicional de la región, incluyendo Uruguay. Entradas en Tickantel.

Noviembre

No Te Va Gustar

La banda emprendió una gira nacional que los llevará por distintas ciudades del país a lo largo del año presentando su disco Luz, para concluir el 4 y 5 de noviembre con dos presentaciones en el Teatro de Verano. Entradas en venta en Abitab.

Damas Gratis

El grupo de Pablo Lescano visita periódicamente Uruguay. Si bien tiene algunas presentaciones programadas para la Noche de la Nostalgia, el próximo 4 de noviembre tendrá una presentación propia en el Palacio Peñarol, repasando sus clásicos bailanteros y villeros. Entradas en venta en RedTickets.

Andrés Calamaro

Después de tres años lejos de los escenarios, el argentino emprendió una nueva gira que lo traerá al Antel Arena junto a su banda. Allí, repasará sus clásicos, varios de los cuales revisitó y reversionó en su disco de duetos Dios los cría, y también promete algunas sorpresas. La presentación será el 10 de noviembre, y los boletos se adquieren en Tickantel.

Cuarteto de Nos

La banda, que está festejando sus cuarenta años de carrera, presenta su nuevo disco, Lámina once, en vivo en el Antel Arena. El espectáculo será el 12 de noviembre, y las entradas se adquieren en Tickantel.

Joan Manuel Serrat

El cantautor catalán se retira, y en el marco de su última gira se despedirá del público uruguayo con una presentación de cara a la tribuna Olímpica del Estadio Centenario. La retirada de Serrat está agendada para el 22 de noviembre, y las entradas disponibles en AccesoYa.

Fito Páez

Para celebrar los 30 años de la publicación original de su disco más exitoso, El amor después del amor, el rosarino reversionará el álbum y saldrá de gira con una presentación centrada en ese trabajo. El tour tendrá parada en Montevideo, donde ya agotó dos Antel Arena y puso a la venta un tercero y última. Las fechas de los shows son 25, 26 y 29 de noviembre, y las localidades se adquieren en Tickantel.

Bonnie Tyler

Para cantar It's a Heartache (o alguna de sus versiones de hinchada) o cerrar los ojos, apretar el puño y gritar a viva voz Total eclipse of the Heart con su intérprete presente en carne y hueso, hay que reservarse el 30 de noviembre. Esa noche, la cantante galesa se presentará en el Auditorio Adela Reta. Las entradas están a la venta en Tickantel.

Diciembre

Paulinho Moska y Zélia Duncan

Un par impar: así se presenta esta colaboración entre los dos cantautores brasileños, que comparten una amistad y colaboraciones varias desde hace décadas. La dupla repasará sus respectivos repertorios en conjunto el próximo 2 de diciembre en el Teatro Solís. Entradas a la venta a través de Tickantel.

Don Osvaldo

La banda argentina encabezada por Patricio "Pato" Fontanet (excantante de Callejeros) vuelve a Uruguay, y se presentará el 3 de diciembre en el Teatro de Verano. Las entradas se consiguen en Tickantel.

Fantastic Negrito

El músico estadounidense de blues y R&B tiene programada una presentación en La Trastienda para el 6 de diciembre, en el marco del ciclo La Trastienda Sessions. Las entradas están disponibles en Abitab.

Belle and Sebastian

Como parte del mismo ciclo se da este retorno de la banda escocesa. El grupo tocará por segunda vez en Montevideo, con su disco A bit of previous como novedad y como excusa para esta visita, programada para el 12 de diciembre en La Trastienda. Entradas en Abitab.