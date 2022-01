Paraguayo compañero de Nico López en Tigres, llega a la selección en medio de una polémica

A las bajas por lesión que tuvo la selección de Paraguay para el partido contra Uruguay, se le sumó ahora una polémica con la que deberá lidiar el técnico Guillermo Barros Schelotto. El delantero Carlos González, compañero de Nico López en Tigres de México, fue filmado cantando el himno de Pumas durante el partido entre ambos.

Tigres le ganó 2-1 a Pumas por la tercera jornada del Clausura de México y González, que empezó entre los suplentes, fue captado entonando la canción del equipo rival, en el que jugó entre 2018 y 2020.

Luego de la repercusión en su contra que tuvo este gesto, el futbolista pidió disculpas en sus redes sociales: "No es faltar a la institución que defiendes, mi compromiso y profesionalismo jamás estará en duda con el club que apostó por mi como lo es Tigres", señaló.

"No mezclen las cosas, no porque no me ha ido bien en el equipo signifique que me tengan que reventar como de costumbre. Los goles caerán y siempre los festejaré con ustedes. Aparte los compañeros que tenía a lado me preguntaron si me sabía la canción y les dije que sí. No sabía que me estaban grabando. Pido perdón a la gente que se ofendió".

Se confirmó la baja de Alderete

La selección paraguaya comenzó este lunes los entrenamientos en el complejo de Ypané y se confirmó la baja del zaguero Omar Alderete, quien se lesionó el sábado en el partido de su equipo Valencia contra Atlético de Madrid.

Se suma a las ausencias de los volantes Andrés Cubas y Celso Ortiz, y la del defensor Roberto Fernández quien dio positivo de covid-19.