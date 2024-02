“Parecía una cancha del fútbol uruguayo”: lo que dijo Nicolás Fonseca tras jugar en un pequeño estadio con piscina a la vista y las críticas en River Plate

El volante uruguayo Nicolás Fonseca se destacó este domingo en el triunfo 3-0 de River Plate, su equipo, de visitante ante Deportivo Riestra, uno de los ascendidos a la Primera división, en el encuentro destacado del domingo, correspondiente a la cuarta fecha de la Copa de la Liga del fútbol argentino.

En la visita al estadio Guillermo Laza, un modesto reducto para apenas 3.000 espectadores, donde Riestra es local, a River le bastó el primer tiempo para sentenciar el partido, ya que luego aumentaron Ignacio Fernández (35, de tiro libre) y Marcelo Herrera (40).

La cancha de Riestra

No tuvo ningún problema el equipo de Martín Demichelis para liquidar pronto un partido que lo deja como líder solitario de la Zona A con 10 puntos sobre 12 posibles, mientras que Riestra navega por el fondo, con apenas un punto y sin haber anotado goles en lo que va del torneo.

Tras el encuentro, Nicolás Fonseca habló del partido y de su presente en River Plate.

Al ser consultado por la cancha, que tenía piscina a la vista detrás de una de las tribunas, el calor, el césped y la pierna fuerte, le comentaron que se parecía a Uruguay.

“Parecía una cancha del fútbol uruguayo. Estoy acostumbrado y lo disfruto. Trato de mirar siempre las cosas positivas que estoy viviendo, así que muy feliz y muy contento, y ojalá seguir así", dijo a TNT Sports el volante, hijo de Daniel Fonseca.

"LAS CRÍTICAS SON PARTE DEL FÚTBOL, SE QUE VINE A UN CLUB MUY GRANDE, ME QUEDO CON TODO LO LINDO QUE ESTOY VIVIENDO"



Nicolás Fonseca habló sobre su llegada a River tras el triunfo ante Riestra#LPFxTNTSports pic.twitter.com/bIOzBcI2BJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 11, 2024

El joven nacido en Italia también habló de las críticas que recibió tras sus primeros partidos. "No pasa nada. Sé que es parte del fútbol, sé que es una institución muy grande. La gente no me conocía y puede opinar lo que quiere”.

“Hay mucha gente que me da para adelante, positiva, que me para en la calle, me pide fotos, así que me quedó con eso y todo lo lindo que estoy viviendo”, agregó.

Fonseca también dijo que evita consumir las redes sociales. “Intento que no (…). Trato de vivir el día a día, el hoy, los compañeros, el vestuario y me quedo con eso”.

Los pases de Nicolás Fonseca ante Deportivo Riestra... pic.twitter.com/Iwmc4uSpdV — Juan Génova (@JuanGenova980) February 12, 2024

Además, dijo estar muy a gusto en River Plate. “Muy feliz, cada día mejor, siempre con más confianza, agarrando minutos, los partidos, el calor, las canchas, los ritmos. Todavía es un período de adaptación”.

Sobre su nacionalidad italiana y uruguaya, dijo: “Nací y viví 21 años en Italia, los últimos dos años estuve en Uruguay, mi padre es uruguayo, siento un poco de Italia y un poco de Uruguay”.