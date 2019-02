Parlamento británico acusa a Facebook de "gángster digital"

Diputados británicos llamaron a reforzar la regulación que se aplica a las redes sociales, en particular a Facebook, en un informe publicado este lunes, para impedir que difundan noticias falsas. En el documento, el parlamento los acusa de "gánsteres digitales".

Reino Unido se suma así a otros países europeos que, como Alemania o Francia, ya alertaron de la necesidad de regulación específica en esta área.

A principios de febrero, el regulador alemán limitó la explotación por Facebook de los datos de sus usuarios, prohibiéndole aprovechar información recolectada por otros sitios web o por filiales como Instagram y WhatsApp. En tanto, en noviembre, el parlamento francés adoptó dos proposiciones de ley para luchar contra "la manipulación de la información" en periodo electoral.

"Las empresas como Facebook no deberían estar autorizadas a comportarse como 'gánsters digitales' en el mundo en línea, considerándose por encima de las leyes", subraya el informe publicado este lunes por la Comisión de Cultura, Digital, Medios y Deporte del Parlamento británico.

"Creemos que Facebook no está haciendo lo suficiente para combatir la difusión de la desinformación y otras formas de contenido dañino, no está haciendo lo suficiente para proteger los derechos de las personas y la privacidad de los datos", dijo a la agencia AFP Damian Collins, presidente de la comisión.

Para luchar contra los contenidos "perjudiciales" o "ilegales", y proteger los datos de los usuarios, el informe recomienda que se cree en Reino Unido un "código deontológico vinculante", y que un regulador independiente vigile e imponga su cumplimiento.

Hay que "acabar con la idea de que las empresas de tecnología son sólo plataformas, que son independientes y que la responsabilidad del contenido recae únicamente en la persona que lo publica", señaló Collins. Y agregó que espera que antes de fin de año haya una propuesta firme de legislación.

El gigante estadounidense de las redes sociales y la mensajería móvil afirmó en un comunicado no haber esperado a este informe para reaccionar.

"Hemos llevado a cabo cambios sustanciales para que todo anuncio político en Facebook sea previamente autorizado, se mencione su financiación y después se clasifique en nuestros archivos consultables durante siete años", explicó Karim Palant, responsable de política pública de Facebook en Reino Unido.

