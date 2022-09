Partido Colorado propone cambios a la reforma de seguridad social en una carta a Saldain

El Partido Colorado propuso varios cambios a la Reforma de la Seguridad Social, entre los que se encuentran el pedido de no reducir las jubilaciones entre $ 40 mil y $ 100 mil y la intención de que el Banco de Previsión Social (BPS) no sea el único encargado de mantener y administrar las cuentas de ahorro, informó El País y confirmó El Observador al acceder al documento del partido.

Las propuestas fueron vertidas en una carta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado a Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos de Seguridad Social (CESS). "Como es de vuestro conocimiento la Convención Nacional del Partido Colorado el día 27 de agosto pasado aprobó en general el anteproyecto sin perjuicio de numerosas modificaciones, de diversa entidad, de las que se dio noticia en general y que especificó que se iban a concretar y hacer conocer con posterioridad", indica la misiva.

En una reunión con los socios de la coalición para presentar el anteproyecto de reforma, realizada en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, Saldain aseguró que subir la edad jubilatoria era "inexorable" y que visualizan una transición que va de 15 a 20 años y que había dos alternativas: incluir a los nacidos a partir de 1967 o a los de 1971.

Ingresos de $ 40 mil a $ 100 mil

Los colorados indicaron que el cambio en los aportes personales a los regímenes de solidaridad intergeneracional del 8% y de ahorro obligatorio al 7% llevan a que las jubilaciones de las personas que percibieron menos de $ 40 mil durante su carrera laboral activa obtengan una jubilación mayor, al igual que las personas con ingresos regulares mayores a $ 100 mil.

"En cambio, quienes hubieran percibido ingresos que podríamos llamar medios (entre $40.000 y $100.000) se reducen en forma significativa en el componente de reparto, sin perjuicio de que el monto total se reduce en menor medida", expresa el Partido, que para solucionar esta situación proponen "un cambio en la distribución de los aportes personales de forma que sea 10% al pilar de reparto y 5% al régimen de ahorro para los ingresos inferiores a $107.590".

"A nuestro juicio, manteniendo la arquitectura general del sistema propuesto en el anteproyecto, nuestra propuesta contiene mejoras relevantes que justifican una modificación en los parámetros correspondiente", agrega la fuerza política en este punto.

Administradores y afiliaciones

El Partido Colorado también se mostró en contra de que que "el Banco de Previsión Social centralice y administre la actividad de mantenimiento y operación de las cuentas de ahorro individual obligatorio", como indica el artículo 101 del proyecto, al que citan.

A los colorados no les parece "procedente" que "se centralice y administre las cuentas individuales por parte del BPS" en un sistema jubilatorio "mixto" como el uruguayo.

En el CEN también propusieron eliminar el artículo 106 de la reforma, que marca el procedimiento de licitación para nuevos afiliados afiliados "con una permanencia por 24 meses en una sola administradora", porque entienden que "lesiona la libre competencia entre las AFAP".

"En los hechos los afiliados van a permanecer afiliados por mucho más tiempo y esto provoca una distorsión en la competencia".

Agencia Reguladora

Desde el Comité colorado también quieren que la Agencia Reguladora de la Seguridad Social que se crearía para legislar sobre la nueva normativa no genere informes de "carácter vinculante" con el Poder Ejecutivo, por lo que proponen cambiar que los informes no sean favorables o no, sino que sean de carácter "previo y preceptivo".

"En la medida que esta se crea como un servicio descentralizado sobre el cual el Poder Ejecutivo tiene la tutela y contralor administrativo, se considera que sus Informes no pueden tener carácter vinculante para este Poder, porque de otra forma se alteraría todo el orden constitucional vigente", detalla la carta.

Viudez vitalicia

Para los colorados la edad prevista para que la pensión por viudez se convierta en vitalicia (65 años) es muy alta, por lo que proponen "establecer un régimen único, eliminando el régimen llamado definitivo, en el que la edad requerida en tales casos sea de 50 años para las mujeres y 55 para los hombres".