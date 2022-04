Pasquet sobre críticas de Carolina Ache: "Me sorprendió. Hablé con ella y no me reprochó nada"

El diputado de Ciudadanos, Ope Pasquet, le respondió a su correligionaria, la vicecanciller Carolina Ache, después de que ella le atribuyera "gravedad política" al pedido del dirigente colorado de rediscutir el tratado de libre comercio (TLC) con China.

"Me sorprendió esta crítica de Carolina", escribió Pasquet en Twitter. "El viernes siguiente a la publicación de mi carta a Búsqueda (donde planteó su postura sobre el TLC) conversé con ella en su despacho y no sólo no me reprochó nada sino que, amablemente, me dio información sobre el tema tratado", agregó.

"Reivindico mi libertad de opinión sobre los temas de interés público y prefiero ejercerla antes de encontrarme frente a hechos consumados", explicó el diputado. "Creo que la pluralidad de voces no debilita a la coalición de gobierno, sino que la enriquece. Por mi parte, punto final", cerró su declaración.

Pasquet y Ache son integrantes de Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado fundado por el excanciller Ernesto Talvi que abandonó la política en 2020.

En un correo electrónico al líder de Ciudadanos, Adrian Peña, la vicecanciller manifestó reparos ante la conducción del sector y comunicó su preocupación, y la de su lista 919, sobre dos episodios de "gravedad política" que protagonizaron dirigentes de la agrupación creada por Talvi: el propio pedido del ministro de Ambiente para que ediles voten con el Frente Amplio a favor del préstamo a la intendencia capitalina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el pedido de Pasquet de rediscutir la pertinencia del TLC con China, según informó El País.

En la misiva, la vicecanciller cuestionó que el planteo del legislador colorado no pasara por las "instancias partidarias" y alertó que podía afectar "seriamente" los "intereses del país". Pasquet había asegurado a El Observador que se trataba de una "postura personal", pero que su intención es que en el oficialismo se discuta “a fondo” la relación con ese país. De todas formas, según contó el diputado en su Twitter, el viernes siguiente a la publicación de la carta a Búsqueda, el pasado 7 de abril, donde planteó sus reparos en referencia al TLC, conversó con Ache en su despacho. "No sólo no me reprochó nada sino que, amablemente, me dio información sobre el tema tratado", recordó.

Consultado por El Observador, Ope Pasquet prefirió no hacer declaraciones.