Paula Chaves le apuntó a Flor Vigna por los rumores de romance con Pedro Alfonso: “Lanzó todo de nuevo”

Cansada por los rumores que circulan sobre el supuesto romance entre su marido, Pedro Alfonso y Flor Vigna, Paula Chaves fue contundente ayer al hablar con LAM: “¿Hasta cuando voy a salir a aclarar que mi marido no me cagó con Flor Vigna?”, se preguntó en el ciclo de América.

Luego de la separación de Vigna de Luciano Castro, confirmada esta semana, se reavivó un viejo rumor que la relacionaba con Pedro Alfonso, cuando ya estaba en pareja con Paula Chaves. La versión surgió en 2016, cuando eran compañeros en el Bailando, se consagran campeones y luego hicieron temporada de teatro juntos. Días atrás, Mimi Alvarado, la novia de Luciano El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, fue la encargada de actualizar las habladurías.

En un historia de Instagram, y ante la pregunta de uno de sus seguidores, Vigna había respondido: “Obvio que es mentira. Ya lo dijimos los tres y nos llevamos súper porque estamos bien seguros de nosotros y que no pasó nada. Por eso, ni le damos lugar”.

La respuesta de Flor Vigna en Instagram

Ahora fue Paula Chaves la que salió a hablar del tema y a negarlo, intentando cortarlo de raíz. “Yo posta, me había olvidado del tema, yo soy así. Caemos como en el coletazo de todo el bardo que se armó en el Bailando. A mí Flor nunca me dio celos, otras sí me dieron celos, Flor en particular nunca me dio celos. O sea, nunca me generó nada. Como mujer, yo estaba recién parida de Baltazar, con toda la revolución hormonal, ella venía un montón a casa con Nico (Ochiatto), me acuerdo que ensayábamos en el living de casa, Oli se iba a los ensayos con Pepe y con Flor. Nunca me dio celos”, dijo al recordar esos años.

“Primero y principal, confío en mi marido. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, nunca me dio celos. A mí lo que me da un poco de fiaca y me cansa un toque, es que cualquiera tira cualquier cosa y es un rumor que ya se instala y todo el mundo dice ‘porque yo sé, porque yo vi’. Si vieron o saben, que digan”, pidió Paula y lamentó que esto pueda llegar a afectar a su familia. “Por suerte mis hijos no usan la tablet, no ven el celular, pero se habla con una liviandad de todo y de verdad, no es por menospreciar pero que esto sea un rumor que lo lanza Mimi y lo empiezan a replicar, y lo instalan. Con ella compartimos una temporada en Carlos Paz y fue muy copada, conmigo siempre la mejor, salíamos a comer”, agregó.

Pedro Alfonso y Flor Vigna en el Bailando, cuando se coronaron campeones en 2016

Y en sentido reforzó la idea de no prolongar siempre los mismos temas. “No puedo estar sentándome a aclarar lo que cualquiera tira porque se le canta y empiezan a replicarlo. Yo le creo a mi marido. Sé lo que viví en ese momento y no voy a dejar de creerle a Pedro que estoy con él hace 13 años, por creerle a una chica que un día se le dio por decir que ella también era una picaflor y lanzó todo de nuevo… Me agota”, dijo con respecto a la nueva canción que lanzó Vigna y que trajo aparejadas varias peleas, como la que la entonces jurado del certamen de baile generó con Noelia Marzol promocionando su tema.

Paula entonces recordó la pérdida de su mejor amiga a causa de un cáncer de mama en un año y reveló cómo ese hecho tan triste marcó su vida y sus vínculos con los demás: “Aprendí que la vida es corta, es una única vida que tengo y por eso decido vivirla con buena onda, con alegría, con amor, haciendo cosas que me hagan bien. Ya engancharme y desgastar mi energía, sería una boluda”.