Pellistri viaja a la gira del United por Asia y Oceanía; mirá cuándo juega

El volante uruguayo Facundo Pellistri fue incluido en la lista de 31 jugadores de Manchester United para la gira que el equipo realizará por Tailandia y Australia en estos días.

El nuevo técnico del equipo, el holandés Erik ten Hag, convocó a Pellistri, a quien observará durante la pretemporada para definir si se queda en el plantel o si vuelve a ser cedido a otro equipo, como ya pasó en las dos últimas temporadas en las que fue prestado a Alavés de España.

El ex Peñarol realizó la anterior pretemporada del United, jugando sus primeros amistosos con la camiseta roja, pero no quedó en el plantel y pasó a Alavés.

Pellistri es uno de los futbolistas de la selección uruguaya y este segundo semestre del año será importante para él, para llegar en la mejor forma al Mundial de Qatar.

Nuestro representante uruguayo 🇺🇾 pic.twitter.com/YZA7ZgPJD7 — Manchester United (@ManUtd_Es) July 4, 2022

En la lista de convocados no está Cristiano Ronaldo, quien aún no se ha sumado a la pretemporada del United -debía hacerlo el lunes-, lo que potenció los rumores sobre su posible salida de Old Trafford.

El club informó este viernes que le concedió a CR7 algunos días adicionales para tratar un problema familiar.

Esta será la primera vez que Manchester United disfrute de una pretemporada completa en el extranjero desde 2019, ya que las restricciones por la pandemia por covid-19 le impidieron planificar grandes viajes en este último tiempo, informó el club.

Oscar Del Pozo / AFP

Ronaldo no ha vuelto a los entrenamientos

En total, el nuevo técnico contará con 13 jugadores graduados de su academia, como Alejandro Garnacho, Zidane Iqbal y Charlie Savage, que vienen de debutar en el plantel mayor la temporada pasada.

A su vez, el neerlandés dispondrá de juveniles como Tahith Chong, Ethan Laird y James Garner, que acaban de regresar al club tras cumplir con sus respectivos préstamos.

El flamante refuerzo Tyrell Malacia formará parte de la gira, acompañando a Nathan Bishop, Matej Kovar y Pellistri.

¿Cuándo juegan?

Manchester United jugará este martes 12 ante Liverpool (hora 10:00 de Uruguay) en el Rajamangala National Stadium de Tailandia.

Luego, la gira seguirá en Australia, donde volverán a jugar el viernes 15 (07:05) ante Melbourne Victory y el martes 19 (07:10) ante Crystal Palace, ambos encuentros en Melbourne, mientras que el miércoles 19 irán a Perth para jugar ante Aston Villa (06:45) en el último partido en ese país.

El 30 de julio el United se medirá ante Atlético de Madrid en un amistoso en Noruega y al día siguiente tienen un encuentro ante Rayo Vallecano en Old Trafford (12:00).

El debut en la Premier League será el domingo 7 de agosto a la hora 10:00 de visita ante Brighton.

La lista del United para la gira:

Arqueros: David De Gea, Tom Heaton, Nathan Bishop, Matej Kovar.

Defensores: Eric Bailly, Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Luke Shaw, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Raphaël Varane, Aaron Wan-Bissaka.

Mediocampistas: Amad, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Hannibal, Zidane Iqbal, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Charlie Savage, Donny van de Beek.

Delanteros: Tahith Chong, Anthony Elanga, Alejandro Garnacho, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho.