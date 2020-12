Penadés: “Hay un compromiso” de Cabildo de “mejorar” el proyecto sobre forestación

El senador y coordinador de la bancada del Partido Nacional, Gustavo Penadés, aseguró que habló con senadores de Cabildo Abierto y que existe un “compromiso” de mejorar el proyecto que limita la forestación y que fue aprobado en la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio y del partido liderado por Guido Manini Ríos.

“Hay un compromiso de mejorarlo. La comisión trabajará para ver cuáles serán los cambios. Se va a necesitar mayor coordinación”, dijo a El Observador.

Si bien los posibles cambios que se le realicen al texto todavía no fueron conversados, según el senador, existe un compromiso de no votarlo tal como vino de Diputados.

Estas declaraciones se dan luego de que en la Cámara Baja algunos legisladores oficialistas cuestionaran el proyecto y a Cabildo Abierto por su accionar.

El Observador intentó sin éxito comunicarse con legisladores de Cabildo Abierto mientras que el senador colorado Tabaré Viera no estaba al tanto de ninguna conversación sobre este tema y un posible acuerdo para mejorar el texto.

El proyecto generó acusaciones cruzadas en la Cámara de Diputados en la interna de la coalición. El texto fue presentado por Cabildo Abierto y tuvo el respaldo del Frente Amplio y del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), logrando así la mayoría necesaria sin la necesidad del respaldo del Partido Nacional y el Partido Colorado.

Fueron los colorados los que más cuestionaron la iniciativa de los cabildantes, en defensa de una política instalada en 1987 durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.

El proyecto de ley establece que “la plantación de bosques generales y de rendimiento, tipificados en la Ley N° 15.939 (Ley Forestal), de 28 de diciembre de 1987 y decretos reglamentarios queda limitada a los suelos de prioridad forestal”.

Además, plantea que “la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país, no podrá superar el 10% (diez por ciento) de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario. El cómputo de la superficie total de bosques de rendimiento y generales se establecerá a partir de los proyectos forestales aprobados por la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) e implantados en un plazo máximo de 5 años a partir de su aprobación”, dice el segundo artículo.

El proyecto fue presentado en mayo pero desde la coalición reclamaron a Cabildo Abierto que no se citó a los ministros correspondientes. Sin embargo, desde filas defienden que el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, sí compareció ante la comisión correspondiente por este tema.

En el debate en el plenario, los colorados acusaron a Cabildo Abierto de haber hecho un trato “antidemocrático” del proyecto de ley.

Los colorados utilizaron este incidente para volver a plantear la necesidad de una mesa política mientras que en Cabildo Abierto defienden que cada partido integrante de la coalición es independiente.

Incluso, dentro del Frente Amplio se generaron algunas críticas a la postura adoptada por el partido opositor. Es que durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas, la política forestal siguió la línea de los anteriores basados en la ley aprobada en 1987. Este limitación va en contra de lo realizado por los Ejecutivos frenteamplistas.

Fue el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el que dijo "no entender" la posición de su partido. "No entiendo bien por qué se votó. Me faltan datos como para entender por qué se aprueba esto en un momento tan particular. Me falta entender cosas… de algo me estoy perdiendo", dijo entrevistado por el programa Periodistas de Televisión Nacional.

Mesa política

Los colorados confían en que a principios de 2021 se conforme la mesa política de coordinación de la coalición. Si bien tanto ellos como los cabildantes vienen reclamando este ámbito desde casi el inicio del gobierno, en el Partido Nacional han sido más reticentes.

Incluso, el tema había estado en consideración previo a la asunción de Lacalle, a fines de febrero, tras una reunión entre Sanguinetti y Manini Ríos.

Fue recién en noviembre que el presidente Luis Lacalle dio la primera señal positiva para esta propuesta. “Todo lo que sea para que el gobierno escuche más voces y tenga mejores procesos de análisis, será bienvenido”, dijo el presidente en una rueda de prensa en Cerro Largo.

Incluso, el presidente le trasladó al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, que esta instancia se concretaría a partir de 2021. Los colorados deberán definir quién los representa en ese mesa política ya que el secretario general del partido no integra el sector mayoritario (Ciudadanos).