Cabildo vota límites a forestación con apoyo del FA y críticas al Poder Ejecutivo

La Cámara de Diputados debate el proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto para limitar la explotación forestal a aquellos suelos que “hayan sido designados como terrenos forestales". El partido del senador Guido Manini Ríos cuenta en la Cámara de Representantes con el apoyo del Frente Amplio para impulsar el texto, pero la iniciativa es rechazada por los otros partidos de la coalición de gobierno.

El proyecto de ley establece que “la plantación de bosques generales y de rendimiento, tipificados en la Ley N° 15.939 (Ley Forestal), de 28 de diciembre de 1987 y decretos reglamentarios queda limitada a los suelos de prioridad forestal”. “La superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país, no podrá superar el 10% (diez por ciento) de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario. El cómputo de la superficie total de bosques de rendimiento y generales se establecerá a partir de los proyectos forestales aprobados por la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) e implantados en un plazo máximo de 5 años a partir de su aprobación”, dice el segundo artículo.

El diputado de Cabildo Abierto Rafael Menéndez, que impulsó el proyecto, dijo que la primera iniciativa fue presentada en mayo y que el 10 de noviembre fue enviado el proyecto finalizado.

“Yo hice campaña política en el medio rural al cual me debo y al cual me votó para que la situación del agro cambiara. Hace 26 años que estoy trillando la campaña por los productores pequeños, por los productores medianos y por los grandes. Entiendo los tiempos parlamentarios pero nosotros nos debemos a la gente”, dijo en una de sus intervenciones. “El que no hizo aportes fue porque no me quiso escuchar porque también intenté contactos con el Ministerio de Ambiente y no tuve respuesta”, agregó después.

Tras las críticas de Menéndez a la cartera liderada por el colorado Adrián Peña, el cabildante Eduardo Lust también cargó contra el Poder Ejecutivo por favorecer “el lobby” de la industria forestal.

“Claramente detrás de las plantaciones forestales están las plantas de celulosa y nosotros estamos en contra de las plantas de celulosa. Las plantas de celulosa han hecho un lobby muy importante con el gobierno anterior y con este gobierno, también es una realidad. El director forestal (del Ministerio de Ganadería), Carlos Faroppa, es un importante contratista de UPM y cuando fue a la comisión de Ganadería y se le preguntó al ministro de Ganadería (Carlos María Uriarte) si no había una conjunción de interés en poner en la dirección Forestal a un contratista de UPM, como el ministro no tuvo respuesta le pasó la palabra a Faroppa y Faroppa dijo que le pasó las empresas a sus hijos. Eso es casi una burla”, dijo Lust

"También sabemos que en esta epidemia el presidente de la República levantó la cuarentena para que UPM empiece la construcción de su planta. Eso es un hecho objetivo. Todo el país estaba paralizado y la primera medida fue se levanta la cuarentena para los niños de las escuelas rurales y para la construcción de UPM", agregó el abogado.

El nacionalista Juan Martín Rodríguez respondió de inmediato que el protocolo para retomar la actividad en la construcción fue para todo el sector en acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, la Cámara de la Construcción y el sindicato de obreros (Sunca).

El colorado Juan Moreno dijo que el proyecto es "contraproducente" y señaló inconsistencias en el articulado. Además, cuestionó al Frente Amplio por tenderle "una alfombra roja al sector forestal" en los últimos 15 años.