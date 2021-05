Peñarol tiene un nuevo departamento de análisis que sigue a 78 futbolistas

Mientras Pablo Bengoechea informó al consejo directivo de Peñarol que se reunió el jueves a la noche vía Zoom que pese a la salida de David Terans y a la lesión de Nicolás Schiappacasse, quien se perderá toda la temporada luego de la rotura de ligamentos cruzados sufrida en el partido del martes ante River Plate de Paraguay por la Copa Sudamericana, que el club no necesita sumar a más jugadores y que con lo que tiene está conforme para continuar con el resto del calendario, por otro lado, el club aurinegro cuenta con un nuevo paradigma de seguimiento de futbolistas a través del flamante “Departamento de análisis”, según comentó una fuente mirasol a Referí.

El director deportivo tomó la palabra y dio un pormenorizado informe a los dirigentes quienes lo escucharon y aceptaron que por el momento y al menos hasta mitad de temporada, no se contratarán más futbolistas.

Incluso llegó la oferta de parte del empresario Flavio Perchman –el mismo que maneja a David Terans quien se fue a Athletico Paranaense porque el dueño de la ficha, Atlético Mineiro, lo negoció– para que regresara a los aurinegros el delantero Gabriel “Toro” Fernández.

Leonardo Carreño

Gabriel Fernández fue ofrecido por Flavio Perchman, pero Peñarol por ahora no espera su retorno

El Toro, quien luego de un pasaje infructuoso por Celta de Vigo de España, fue cedido a Zaragoza en la Segunda división, ha jugado 30 partidos en esta temporada (28 por la liga y dos por Copa del Rey) y no pudo convertir siquiera un gol.

Su nombre fue escuchado, pero según confiaron fuentes del club a Referí, por ahora el presidente Ignacio Ruglio no aceptó su llegada.

Nueva forma de trabajo

Con este nuevo consejo directivo, Peñarol tiene una forma diferente de trabajar respecto a los futbolistas que llegan como flamantes figuras.

Se le dan potestades a la dirección deportiva que encabeza Pablo Bengoechea, y a diferencia de lo que sucedía históricamente en el club, que los contratistas ofrecían jugadores, o los propios dirigentes llevaban nombres. Hoy eso se está cambiando. La intención es que quienes busquen esos nombres desde ahora sean la propia dirección deportiva, junto con el técnico –en este caso, Mauricio Larriera– y la comisión de fútbol.

En ese contexto, se formó un departamento de datos y existen analistas que trabajan exclusivamente en eso.

Diego Battiste

Bengoechea le informó al consejo directivo de Peñarol que pese a la lesión de Schiappacasse y a la salida de Terans, no se necesita contratar a nuevos jugadores

“Ya se están analizando a 78 futbolistas en estos momentos para comenzar a tener un seguimiento específico y contar con nuestra propia base”, explicó un dirigente aurinegro a Referí.

A su vez, desde la dirección deportiva se busca equilibrar un plantel en edad y que los futbolistas que vengan puedan jugar. Si se piensa asimismo, en que llegue a Peñarol un futbolista extranjero, tiene que ser desnivelante.

“Peñarol no puede volver a caer en planteles numerosos y que haya futbolistas que no juegan. Hace unas semanas hablé con Bengoechea y le dije que había un jugador muy bueno (le di el nombre) y si bien le gustó, me dijo: ‘¿Y quién sale?’ Y tenía razón”, agregó.

Esa pregunta también forma parte de este nuevo paradigma. De ahora en adelante, cada vez que se ponga encima de la mesa un nombre –si es que no se va ningún futbolista– todos se deberán preguntar “¿quién sale?”.

Esos 78 futbolistas fueron seleccionados por el flamante departamento de análisis con el que ahora cuenta Peñarol.

Se trata de jugadores quienes juegan en el exterior, también del fútbol local y, obviamente, en divisiones formativas. Eso incluye también a cinco jugadores que cedieron a otros clubes a préstamo y se les sigue su evolución, según comentó el mismo directivo a Referí.

Esta nueva política del club, implica que no corre más que un técnico quiera traer, por ejemplo, seis o siete futbolistas, algo que sucedió el año pasado con Diego Forlán, y en Peñarol entienden que esa política hoy está funcionando.

De aquí al próximo período de pases, el club está mejor o más ordenado desde el punto de vista económico para buscar a nuevos futbolistas que sumen al plantel actual.

La intención es mantener un equilibrio presupuestal con la baja de US$ 3.000.000 que tendrá el club en un año. Cuando el presidente Ignacio Ruglio informó el 24 de abril pasado los números del balance de manera pública, afirmó que se iban a ahorrar unos US$ 200 mil por mes, lo que suman US$ 2.400.000. A ello se suman cerca de US$ 600 mil por distintos rubros.

Uno de los pilares en los que se está basando Peñarol en estos tiempos, es que ninguno de los nuevos contratos que se hicieron, son los futbolistas mejores pagos, como ocurría con administraciones anteriores.

Otro de esos pilares, es que no se renovaron contratos y se dieron a préstamo a jugadores que no se iban a tener en cuenta, a clubes que se hacen cargo de los sueldos, salvo alguna excepción en la que Peñarol paga una parte.

El tercer pilar es que las contrataciones que se hicieron, fueron hechas en una base económica más razonable.

Peñarol continúa cambiando el paradigma en distintos aspectos y ahora llegó al análisis.