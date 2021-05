Se volvió a lesionar Nahuelpán: en siete meses participó en 11 partidos y no llega a tres encuentros si se cuentan los minutos

Llegó a Peñarol el pasado 26 de octubre cuando Mario Saralegui era director técnico y Jorge Barrera el presidente. El actual titular aurinegro, Ignacio Ruglio, votó en contra del arribo del delantero argentino Ariel Nahuelpán, al club.

¿Por qué? Porque se analizó que ganaría un salario mensual de US$ 40 mil, una prima de US$ 100 mil y un contrato hasta diciembre de 2021. De esa forma, Peñarol, el propio Ruglio en su momento informó, a poco de su llegada, que el club invertiría en este futbolista, US$ 1 millón.

Este viernes, según confió una fuente del club a Referí, el delantero se resintió de su lesión crónica de sóleo y será baja el sábado ante Fénix y el miércoles contra Sport Huancayo en un encuentro trascendente en el que los aurinegros buscan su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El argentino demoró 48 días luego de su llegada a Uruguay para debutar con la camiseta de Peñarol. No se encontraba de la mejor manera física y demoró más de un mes y medio para poder jugar.

Pero su debut que se hizo esperar, no pudo ser mejor. El 13 de diciembre ingresó faltando 14 minutos en el clásico ante Nacional en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio y en la hora, luego de un penal atajado por Sergio Rochet al Canario Álvarez, anotó el 3-2 de la victoria. Debut y con gol clásico.

Diego Battiste

El debut soñado de Nahuelpán que celebra su único gol hasta el momento, el de la victoria contra Nacional en la hora en el clásico del Intermedio en el Estadio Campeón del Siglo

“Peñarol le paga a Nahuelpán lo mismo que gastó Rentistas en todo el año para ser campeón (del Apertura pasado) y pagar todo el funcionamiento del club. Es de locos”, dijo el actual presidente un mes después de la llegada del futbolista en entrevista con el programa Polideportivo de canal 12 y en plena campaña electoral que lo llevó al sillón presidencial.

Una vez que fue electo presidente, tuvo más de una reunión con el futbolista y por más que hubo rumores acerca de que se le pediría la rescisión de contrato para ver si se llegaba a un mutuo acuerdo, ello no sucedió. Nunca se le pidió que se fuera del club.

A principios de febrero, Ruglio, en una de esas reuniones que mantuvo con Nahuelpán le dijo que el club lo necesitaba para lo que se venía y que lo veía comprometido.

Esto había ocurrido una semana después de que el futbolista argentino sufriera una lesión en el sóleo tras el debut del Torneo Clausura en enero pasado en el empate 1-1 contra Cerro en el Estadio Tróccoli.

Ese partido en la Villa fue el segundo del argentino con Peñarol, el primero y único hasta el momento como titular.

Su lesión en el sóleo le privó jugar enseguida los partidos contra Defensor Sporting y Danubio.

Tampoco llegó al clásico del Clausura ante Nacional, ni contra Boston River, debido a la misma lesión. A esta altura, ya se había llegado a un tercio del campeonato y de cinco encuentros, se había perdido cuatro.

L. Carreño

En enero, contra Cerro y en el debut aurinegro en el Clausura, fue su único compromiso jugando como titular

Pocos días, después, el 9 de febrero, se supo que Nahuelpán se resintió de su lesión en el sóleo. Por lo tanto, se quedó sin poder jugar contra Deportivo Maldonado, Rentistas y Cerro Largo, volviendo recién ante Wanderers, a falta de pocos encuentros para el final del campeonato.

Debido a lesiones, se perdió seis partidos en el Clausura pasado.

Después comenzó cierta regularidad que se vio cuando le cometieron un penal contra Liverpool en el 1-1 en Belvedere que el árbitro Andrés Matonte no vio y por el que Peñarol recurrió al Colegio de Árbitros.

Su mejor producción se vería ante Montevideo City Torque en el Centenario cuando habilitó al Canario Agustín Álvarez Martínez para que convirtiera el 2-1 y le diera al equipo cierta esperanza de seguir luchando por el título. Ingresó a los 55 minutos y en ese segundo tiempo, en base a actitud, levantó a todos sus compañeros.

Pero salvo en aquel debut del Clausura contra Cerro, en el que también era el primer partido de Mauricio Larriera como técnico aurinegro, el entrenador nunca lo tuvo entre los titulares.

Leonardo Carreño

Nahuelpán jugó muy poco con la camiseta aurinegra

Ahora, según confió una fuente del club a Referí, Nahuelpán volvió a resentirse de su lesión de sóleo -una vez más- y no podrá estar ante Fénix este sábado en el debut del Apertura, ni tampoco en el decisivo encuentro contra Sport Huancayo el miércoles venidero en Lima, que le puede dar la clasificación al club a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Desde su arribo al club, Nahuelpán solo pudo jugar 11 partidos en estos siete meses, de los cuales disputó apenas 245 minutos, menos de tres encuentros completos.

En ellos, solo convirtió un gol, aquel recordado del debut clásico.

Ahora volverá a estar parado durante al menos 10 días por lo que informaron a Referí fuentes del club.