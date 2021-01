Nahuelpán se lesionó y se perderá al menos los próximos dos partidos de Peñarol

Llegó el 26 de octubre a Uruguay. Se excusó de hablar en el aeropuerto porque aún no había firmado contrato con Peñarol, pero dijo estar físicamente "bien". "¿Una semana es la cuarentena? Después estoy para jugar". Sin embargo, para que disputara sus primeros oficiales hubo que esperar 48 días. El 13 de diciembre, entró a los 76' contra Nacional en el clásico del Intermedio disputado en el Campeón del Siglo y marcó el gol del triunfo. Por ahora, ese ha sido el único aporte del argentino Ariel Nahuelpán con la casaca aurinegra.

Este lunes, a tres meses exactos de su llegada a Uruguay, el centrodelantero salió lesionado de la práctica. Se sintió en el sóleo y quedó inmediatamente descartado para jugar este miércoles (hora 21, Campeón del Siglo) contra Defensor Sporting en partido atrasado de la segunda fecha del Torneo Clausura y también el domingo por la tercera etapa contra Danubio (hora 17, Jardines del Hipódromo).

Ignacio Ruglio, presidente electo de Peñarol el 5 de diciembre, criticó en octubre la llegada de Nahuelpán porque a Peñarol le costaba abonar una prima de US$ 100 mil y un salario mensual de US$ 40 mil. El jugador (1,90 metros, 87 kilos, 33 años) estaba lejos de su mejor forma físico-futbolística cuando pisó Los Aromos.

Por eso, un mes después de su arribo el entrenador Mario Saralegui dijo en Sport 890: "Está bien físicamente, no tiene problemas de lesiones pero está fuera de ritmo y el que manda acá soy yo, no es (José) Brancato (exdirector de gestión deportiva de Peñarol) ni nadie, yo soy el que manda y el que pone el cuadro en la cancha. Yo le dije a Nahuelpán 'vos tenés un año más de contrato, yo no quiero que vos te rompas, cuando vos estés bien vas a jugar'. Me preguntó cuándo iba a estar para jugar y le dije 'cuando yo considere porque soy el técnico'. Eso es lo que pasa. Va a jugar cuando tenga que jugar”.

Jugó en el clásico y cumplió con su cuota de goleador. Invadió el área junto con Claudio Yacob y David Terans en un penal que erró Agustín Álvarez Martínez (se lo atajó Sergio Rochet) y marcó de pierna zurda.

Al siguiente partido, contra Danubio, se quedó en el banco de suplentes y no entró.

En el arranque del Clausura, contra Cerro en el Tróccoli, jugó de titular y estuvo en cancha hasta los 70 minutos, hasta que lo sustituyó Sergio Núñez. Tuvo un par de ocasiones pero cuando el equipo quedó con 10 hombres quedó perdido en ofensiva.

De todos modos era número puesto para volver a jugar de titular contra Defensor Sporting habida cuenta que Matías Britos contrajo covid-19 previo al partido con Cerro y que Agustín Álvarez Martínez recién obtuvo el alta el domingo. Este seguramente será el titular porque Britos aún no tiene el alta. El juvenil Núñez es la otra alternativa.

Nahuelpán será sometido a estudios entre miércoles y jueves para conocer el grado de su lesión y constatar si la misma es o no desgarro.

Ya es un hecho que no estará en dos partidos muy importantes, por la jerarquía de Defensor Sporting y Danubio (más allá del momento que ambos atraviesan, complicados por el descenso). Si la lesión es grave no podrá estar en el clásico a disputarse el miércoles 3 de febrero (semana próxima) ni tampoco en el fin de semana siguiente contra Rentistas, dos rivales directos en la Tabla Anual.