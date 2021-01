Se fijó el clásico para el miércoles 3 de febrero a las 17 y Peñarol busca cambiar el horario

La Mesa Ejecutiva de Primera división fijó este lunes días y horarios para la disputa de la tercera y cuarta fecha del Torneo Clausura luego de haberle puesto día y ahora para que Peñarol y Defensor Sporting terminen la segunda etapa.

Este fin de semana se jugará la tercera fecha con los siguientes detalles.

Viernes

Fénix-Plaza Colonia, Parque Capurro, hora 17

Boston River-Cerro Largo, Centenario, hora 19.15

Leonardo Carreño

Sábado

Progreso-Liverpool, Paladino, hora 10

Deportivo Maldonado-Rentistas, Campus, hora 18

Nacional-Wanderers, Gran Parque Central, hora 21

Domingo

Danubio-Peñarol, Jardines, hora 17

Cerro-Montevideo City Torque, Tróccoli, hora 19.15

Defensor Sporting-River Plate, Franzini, hora 21.30

La semana próxima ya comenzará la disputa de la cuarta fecha que tendrá el ingrediente clave del clásico. La Mesa Ejecutiva lo fijó para el miércoles a la hora 17 pero Peñarol pretende modificar el horario y que el partido comience a la hora 19.

Diego Battiste

Así lo hizo saber el delegado del club Juan Antonio Rodríguez. "Creemos que las 19 horas es un hora prudente. La gente ya llegó a su casa. No existen razones para justificar el horario de las 17. La Mesa no tiene inconveniente de jugar a las 19 y ya está haciendo gestiones, si el Ministerio del Interior mantiene la hora 17 nos gustaría saber los motivos", expresó a Vamos que Vamos que se emite por AM 1050.

Estos son los detalles para la cuarta fecha.

Martes 2 de febrero

Progreso-Fénix, Paladino, hora 17.30

Miércoles 3 de febrero

Camilo Dos Santos

Liverpool-Rentistas, Belvedere, hora 10

Peñarol-Nacional, Campeón del Siglo, hora 17

Cerro Largo-Deportivo Maldonado, Ubilla, hora 19.40

Wanderers-Boston River, Viera, hora 21.30

Jueves 4 de febrero

River Plate-Danubio, Saroldi, hora 10

Plaza Colonia-Cerro, Parque Prandi, hora 17.30

Montevideo City Torque-Defensor Sporting, Centenario, hora 19.45