Lema y Cachila Arias están en la mira de Peñarol para el Apertura

La gran posibilidad que existe para que continúen sus carreras en el exterior en un futuro muy cercano los dos zagueros centrales titulares de Peñarol en la actualidad, Fabricio Formiliano y Gary Kagelmacher, hace que los aurinegros ya comiencen a pensar en lo que será la temporada que viene con el inicio del Torneo Apertura luego de fines de marzo cuando se espera que culmine el Campeonato Uruguayo 2020.

En ese contexto, el director deportivo del club, Pablo Bengoechea, y el presidente Ignacio Ruglio, comenzaron gestiones para el retorno al club de dos jugadores que dejaron una buena imagen en un pasado cercano.

Uno de ellos es el argentino Cristian Lema, quien en pocos meses se ganó en 2019 a la hinchada carbonera por sus muy buenas gestiones.

El futbolista se encuentra actualmente en Arabia Saudita defendiendo a Damac, luego de haber retornado a su club, Newell's Old Boys de Rosario, quien lo colocó allí.

El zaguero tiene en su contrato con los árabes una cláusula de salida y en Peñarol están atentos a su futuro.

Según comentó una fuente del club a Referí, comenzaron algunas charlas con su representante para tratar de acercarlo nuevamente a la institución.

El otro futbolista que pretenden Ruglio y Bengoechea es el Cachila Arias.

El zaguero ha tenido intermitencias entre la titularidad, el banco de suplentes y algunas lesiones que no le dieron la continuidad necesaria como para afianzarse en la zaga de San Lorenzo de Almagro de Argentina.

El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, mantendrá en estos días una reunión con su representante, Gerardo "Boca" Arias y en ese contexto, se verán las chances que el Cachila tenga posibilidades de volver.

Como informó Referí, a última hora del jueves se llegó a un acuerdo con Maximiliano Pereira para que venga ya desde el exterior para sumarse cuanto antes a Peñarol.

La diferencia que tiene es que como no juega desde hace un año y medio y es jugador libre, Maxi Pereira puede jugar ya en este mismo Torneo Clausura con los aurinegros.

Robert Herrera se va a Bolivia

El zaguero Robert Herrera, quien fue uno de los cuatro futbolistas pedidos a principios de 2020 por Diego Forlán para utilizarlo como comodín en cualquiera de los cuatro puestos de la zaga, llegó a un acuerdo con Peñarol y se va a jugar a The Strongest de Bolivia.

Herrera no rindió en los aurinegros y el pasado sábado ante Cerro en el Tróccoli por el debut del Torneo Clausura, debió ser sustituido por Mauricio Larriera a los 55 minutos por el juvenil Valentín Rodríguez, debido a que no solo no andaba bien por su andarivel, sino que se había salvado de que el árbitro Fernando Falce le mostrara la segunda tarjeta amarilla y por consiguiente, lo expulsara, luego de una falta innecesaria cerca del área rival.

Herrera jugó solamente seis partidos con la camiseta de Peñarol, totalizando 400 minutos.

Esto es algo que la directiva actual con Ruglio a la cabeza, intentan desterrar del club: los futbolistas que son contratados y prácticamente luego no son tenidos en cuenta.