Saralegui habló de Nahuelpán: “Acá el que manda soy yo, no es Brancato ni nadie”

El técnico de Peñarol, Mario Saralegui, explicó los motivos por los cuales el argentino Ariel Nahuelpán lleva un mes en el club y no debutó y marcó distancia con el director de gestión deportiva, José Brancato: “Acá el que manda soy yo, no es Brancato”.

Saralegui explicó que habló con el jugador, que lleva dos meses de inactividad y por ende no tiene ritmo de competencia. El DT dejó en claro sus diferencias con algunos aspectos organizativos de la institución.

El jugador argentino arribó a Uruguay el 26 de octubre y aún no debutó en el primer equipo.

En declaraciones al programa 100% Deportes de Sport, minutos antes de iniciar el entrenamiento porque había salido a la ruta a comprar cigarrillos, Saralegui realizó un resumen de la llegada de Ariel Nahuelpán.

“Primero hacer composición de lugar de lo que está pasando en el club porque de lo contrario empezamos a tratar un tema fuera de contexto. El club desde hace un año tiene una estructura en la cual hay un director que es el señor Brancato. Conmigo entró un gerente, mi amigo Darío Rodríguez, y un grupo de preparadores físicos que se encargan algunos de recuperar los lesionados. Se hizo un gimnasio que debe ser el mejor de América y el trabajo que hacen me ayuda muchísimo a saber el nivel de los jugadores, saber si un jugador está bien o mal porque es gente que trabaja a nivel de tecnología muy actual. Pero hay algunos aspectos que cuando yo llego, que yo llego de afuera como cuando llega cualquier persona a un lugar que no conoce, hay cierta confusión, cierta neblina. Entonces uno debe tomarse un tiempo porque hay cosas que no las sabe y tienen que pasar unos días para que se vaya generando confianza”.

Saralegui dijo que no sabe si Darío Rodríguez tiene un cargo por encima de él o no. "No lo sabemos porque no hay un orden, hay un mapa que dice que hay un organigrama pero desde que estoy nunca se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque estamos en un periodo de transición, el club trabaja con un sistema y vengo yo con otro sistema. Lo que hemos tratado de hacer ha sido intentar adaptarnos a la circunstancia sin tener en cuenta los temas personales”, dijo Saralegui.

El DT dijo que ese esquema fue el que llevó a que no hubiera entendimiento en el periodo de pases.

“Ese primer momento de confusión provoca que no hubiera el debido entendimiento entre las partes, se provocan algunos roces, que provoca algunos retrasos en el periodos de pases, la demora en no traer jugadores es mía y de todos los dirigentes que armaron este proceso que es espectacular y le va a hacer muy ben a Peñarol pero hay un tiempo de transición. No sé si eso nos ha hecho bien o mal pero llevamos un tiempo largo de hablar de jugadores y uno de los primeros jugadores que estaba en la lista era Nahuelpán”, agregó el DT.

Saralegui asegura que el club estaba lejos del mercado y puso como ejemplo que porque cuando se interesaron por Matías Arezo, de River Plate pidieron US$ 18 millones.

El 14 de noviembre, el entrenador de Peñarol había sido impedido de twittear, sin embargo, en la mañnaa de este miércoles volvió a escribir:

No comparto grupo politico con ni una lista, con Nadie, los respeto a todos, porque ustedes todos me respetan a mi, el arma del Socio: el VOTO. Es su fortaleza y en sus manos estan, tanto y tan poco como los tres proximos años del Club. Peñarol es eterno,nosotros pasajeros abrazo — Mario Saralegui (@MarioMsaralegui) November 25, 2020

En la entrevista con la Sport dijo que cuando averiguaron las condiciones de Nahuelpán le dijeron que llevaba dos meses sin jugar y que entrenaba con un profesor particular.

“El jugador viene y es tal cual. Está bien físicamente, no tiene problemas de lesiones pero está fuera de ritmo y el que manda acá soy yo, no es Brancato ni nadie, yo soy el que manda y el que pone el cuadro en la cancha. Yo le dije a Nahuelpán vos tenés un año más de contrato, yo no quiero que vos te rompas, cuando vos estés bien vas a jugar. Me preguntó cuándo iba a estar para jugar y le dije cuando yo considere porque soy el técnico. Eso es lo que pasa. Va a jugar cuando tenga que jugar”.

Sáralegui señaló que "hay mucha gente que habla y no sabe la realidad" porque no todos los físicos son iguales. "Están muy preocupados por la plata que gana, ese es un problema nuestro de Peñarol, de la gente que lo trajo, son cosas que se están repitiendo y que hay que conversar para entender cuál es la filosofía para que el club esté mejor. Acá no hay quejas, no hay excusas, no hay nada”, dijo.