Ruglio presentó públicamente los números del balance de Peñarol con un pasivo de US$ 17 millones

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, presentó los números del último balance 2020, tal como había indicado que haría y en el cual explica el pasivo que tiene el club.

En un video que realizó en el Estadio Campeón del Siglo, el titular mostró y explicó todos los números.

Según explicó Ruglio, "la deuda fútbol" en cuanto al pasivo actual del club es de US$ 16.333.334, aunque se aclara que "actualmente se encuentra en negociación una deuda con un representante por US$ 600.000 no incluida en los valores anteriores", lo que sumaría US$ 16.933.334.

Así lo informó Referí el pasado 10 de abril cuando se expresó que Peñarol bajó el pasivo respecto a la temporada 2019 en US$ 6.300.000 ya que el balance había quedado en US$ 17.000.000.

Al 31 de diciembre de 2020, cuando asumió Ruglio, el club tenía una caja en efectivo de US$ 1.800.000, transferencias a cobrar en 2021 por US$ 5.800.000, de ingresos de socios se calculó para 2021 que habrá unos US$ 4.330.000, por derechos de televisación, merchandising y esponsoreo, US$ 5.400.000 y por la tienda oficial, US$ 70.000. Esos ingresos recurrentes sumados o disponible fijo para 2021, suma US$ 17.400.000.

El presidente carbonero, informó a su vez que Peñarol tomó compromisos para 2021 de US$ 24.870.000. Ahí dijo que la salida más grande de caja actualmente son los salarios de los futbolistas de Primera división.

Los sueldos pagados de enero a abril ascienden a US$ 3.484.800, en tanto la proyección que hace la institución de mayo a diciembre de este año es de US$ 5.369.600, eso teniendo en cuenta las bajas ya dadas a futbolistas quienes percibían sueldos muy importantes. Eso implica que se gastó en salarios entre enero-abril de 2021 una media mensual de US$ 871.000 y calculan que de mayo a diciembre bajará mensualmente a US$ 671.200. Por lo tanto, se bajará en unos US$ 200 mil por mes, lo que arrojará unos US$ 2.400.000 de ahorro.

Las salidas de caja que el club tenía previstas para 2021, totalizan US$ 24.870.000.

Esto implica que el club, entre los ingresos que tenía seguros y los egresos "tendría un déficit de US$ 7.470.400".

No obstante, Ruglio informó que ya se percibió por ingresos por participar en la Copa Sudamericana de alrededor de US$ 1.200.000, por lo que la cifra anterior del déficit baja en esa cantidad.

Los números del balance 2020 de Peñarol

A su vez, explicó en qué se gastan esos US$ 24.870.000 que tiene previstos el club para este año: además de las remuneraciones del primer equipo que totalizan US$ 9.816.400, hay que sumar US$ 1.180.000 que es el gasto entre sueldos y viáticos de juveniles, US$ 1.226.000 de remuneraciones del resto del club, US$ 500 mil de gastos operativos de juveniles (Las Acacias, Centro de Alto Rendimiento, etc), US$ 1.300.000 de gastos operativos del resto del club, US$ 500.000 por terrenos comprados y US$ 1.080.000 de operativa y mantenimiento del estadio. La erogación más grande es por pasivos y convenios, cuya proyección para 2021 es de US$ 9.268.000.

Ruglio dividió la deuda en dos: la que tiene el club llamada "deuda fútbol" y la deuda por el Estadio Campeón del Siglo.

Respecto a la primera, al 31 de diciembre de 2020, cuando él asumió, a exjugadores se le adeudan US$ 550.812, en tanto que a seis cuerpos técnicos anteriores, US$ 620.843.

En tanto, a otros clubes por compras o préstamos se les adeudan US$ 748.445, mientras que a representantes por comisiones de futbolistas, se les deben US$ 2.852.423.

La deuda total con financieras asciende a US$ 6.721.525.

Por otra parte, la deuda entre convenios y premios es de US$ 2.625.453 y en otros pasivos de la operativa diaria del club, US$ 2.213.833.

Todo eso sumado explica el pasivo del que se escribió al principio que asciende a US$ 16.333.334 (sin tomar en cuenta los US$ 600 mil de deuda que se negocia con un representante).

La deuda del Estadio Campeón del Siglo es de US$ 21.523.590, aunque financiado hasta 2031 como está, generará otros US$ 6 millones de intereses, por lo que la deuda general asciende a US$ 27.523.590.

En tanto, el pasivo de Peñarol con el fideicomiso del Banco República (dentro de esa deuda por dicho escenario) asciende a US$ 14.952.775.

En otro orden, el club informó los ingresos por venta de futbolistas en los últimos 11 años, desde 2010 a 2020, según se desprende de los propios balances de esas temporadas del club, por los que se han recaudado US$ 64.615.186.

Año US$ 2010 2.996.903 2011 1.838.984 2012 2.671.033 2013 3.917.349 2014 3.603.009 2015 5.814.845 2016 4.011.903 2017 8.710.612 2018 2.605.016 2019 13.405.798 2020 15.039.735 TOTAL 64.615.186

Los últimos dos años fueron muy buenos y el club percibió por ventas de futbolistas US$ 28.445.000.

El balance será entregado en mayo de 2021 en la próxima asamblea representativa, algo que explica Ruglio "es en tiempo récord, algo que no ocurría en muchísimos años en este club". Asimismo agregó que el mismo ya está auditado y que pretende que los socios puedan acceder cuando quieran.

Este es el video que realizó el presidente Ruglio para todos quienes quieran ver los números actuales de Peñarol: