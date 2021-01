Pescar en Uruguay: dónde están los mejores piques

Nota de Uruguay 365

Para los aficionados a la pesca, Uruguay bien podría considerarse un destino perfecto. Son incontables los ríos, arroyos y cañadas donde los pescadores pueden encontrarse con algunas de los peces más buscados. Los más bravos, lo más difíciles de pescar, y también los que salen fácilmente. Todos están en las aguas uruguayas del interior del país. Y si te gusta el mar abierto y los peces de agua salada, las posibilidades que brinda la costa sobre el Río de La Plata y el Océano Atlántico son casi ilimitadas.

Así que si te apasiona la pesca, prepara la carnada en el anzuelo porque aquí te tiramos algunos piques con los mejores lugares en Uruguay donde llevar la caña.

Pesca en agua dulce

En Uruguay existen cuatro grandes cuencas donde confluyen centenares de ríos, arroyos y cañadas. La superficie del país brinda, en ese sentido, posibilidades infinitas para pescar en agua dulce. Algunos sitios están casi inexplorados. Pescar en solitario en esa tranquilidad que brinda el contacto con la naturaleza y el agua, es en sí misma una experiencia fascinante. Como también puede serlo, compartir una jornada de pesca con varias personas (en ocasiones, incluso, decenas) que salen a los ríos en busca de sus presas.

Depende del lugar al que decidas ir, el tipo de peces que conseguirás.

Salto Chico

Los que buscan emociones fuertes, los que prefieren pelear por la pieza que quieren conseguir, deben llegar al litoral oeste del país. Más precisamente, al departamento de Salto. Hay que dirigirse unos 3 km (1,8 millas) el norte de la ciudad, al extremo de la costanera que va bordeando el Río Uruguay, para llegar a Salto Chico.

Héctor Odriozola

Se trata de una zona rocosa, con rápidos que se extienden a lo ancho del río desde la costa uruguaya hasta a la argentina. Cuando el río se encuentra en su cauce normal, puede observarse casi siempre a algunos pescadores parados sobre las rocas con su caña. Ese accidente geográfico es un punto ideal para el desarrollo de algunos peces que se encuentran con facilidad. Entre otros, el dorado o la boga.

Es común también observar algunas pequeñas embarcaciones que, pese a la fuerza que trae el río, parecen estar inmóviles sobre el agua mientras un pescador espera, pacientemente, que aparezca su presa.

Salto Grande

Desde este punto y hasta 1.000 metros (0,6 millas) antes de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, decenas de pescadores se lanzan al agua prácticamente todos los días buscando pique. Son unos 10 km (6,2 millas) aproximadamente, donde el dorado, el surubí y la boga son protagonistas.

La zona de seguridad delimitada por las autoridades para que los aficionados a la pesca lleven a cabo esta actividad se encuentra 1.150 metros (0,7 millas) aguas abajo de la presa. Sobre esa línea imaginaria es donde suelen hallarse los ejemplares más grandes y es allí donde frecuentan las embarcaciones tratando de encontrarlos. Dorados que superan los 20 kg (44 libras) y surubíes que llegan a pesar hasta 50 kg (110 libras).

Si vas a ir a pescar a estas zonas, conviene que lo hagas acompañado de un guía que te indique los lugares donde hay mejor pique. Hay varias posibilidades, en ese sentido.

¿Dónde comer algo?

Aunque existe una cultura muy extendida de pesca en el Río Uruguay, no son tantos los locales gastronómicos donde pueden encontrarse platos elaborados con pescado de río. En Salto, sin embargo, uno de los restaurantes y pizzerías más tradicionales de la ciudad incluye en su menú el surubí. Ubicada en pleno centro de la ciudad La Nueva Mil y Una ofrece el surubí en diversas preparaciones: a la pizza, a la provenzal o napolitano. Todo depende del gusto del cliente.

Abre de lunes a domingo de 11:00 am a 02:30 am.

Dirección: Uruguay 906, Salto

Teléfono: (+598) 4732 6331

Ríos del norte

Los que prefieran zonas más tranquilas, más despojadas de gente, tienen en los ríos del norte uruguayo una alternativa muy atractiva.

Internarse hasta los ríos Queguay, Arapey o incluso el Cuareim, en la frontera con Brasil, se recompensa con cursos de aguas cristalinas donde se practica la pesca al vadeo (caminando por el propio río) o subido a alguna embarcación. Esos ríos son en sí mismos espacios muy atractivos para pescar. Pero también sus afluentes: arroyos y cañadas con paisajes casi vírgenes que ofrecen una experiencia única para cada pescador.

Realizar travesías en estos lugares, cruzando montes nativos para conocer la flora y fauna de la zona, es una parte importante de su encanto. En estos cursos de agua también encontrarás dorados de buen porte. Aunque la estrella en casi todos estos casos, es la tararira, que llega a pesar hasta 7 kg (15 libras) y que dará buena pelea a quien quiera conseguirlo.

Wild Waters Uruguay

Wild Waters Uruguay

Wild Waters Uruguay

Wild Waters Uruguay

Pájaros Pintados

Río Negro

El Río Negro cruza todo el país dividiéndolo en dos (hacia el norte y hacia el sur). Nace en Brasil y desemboca en el Río Uruguay. Su cuenca baña más de la mitad del territorio uruguayo y de él surgen muchos de los mejores ríos y arroyos para pescar en Uruguay. Sobre todo, si lo que buscas es uno de los peces más característicos del país: la tararira tornasol.

Intendencia de Soriano

Estos ejemplares, que en algunos casos pueden llegar a pesar hasta 10 kg (22 libras), están presentes casi exclusivamente en Uruguay. Y en particular es en los afluentes al Río Negro donde aparecen con mayor frecuencia. Capturarlas es un trabajo al que se le debe dedicar un buen esfuerzo por el tipo de vida que desarrolla esta especie debajo del agua. También por la pelea que suele presentar cuando finalmente muerde el anzuelo.

El Río Negro y sus afluentes ofrecen una infinidad de opciones para pescar. Incluso se pueden hallar dorados de gran tamaño cerca de la represa de Palmar, en Soriano. La temporada de pesca, en este caso, es de agosto a marzo y siempre que se devuelva la pieza que se ha atrapado.

En Uruguay 365 te proponemos varias experiencias que tienen al Río Negro como protagonista: paseos náuticos, recorridos históricos, y ecoturismo, entre otras actividades. Incluso, si lo prefieres puedes quedarte unos días en una casa de campo a orillas del río, para que puedas desarrollar tu pasión por la pesca, mientras la familia realiza otra cantidad de experiencias diferentes.

Pescar en agua salada

Pescar en agua salada es una experiencia muy distinta a la de pescar en ríos y arroyos. Para empezar, obviamente, por el tipo de peces que se consiguen. Pero también por el paisaje en el que se desarrolla la actividad. La inmensidad del mar y del océano, contemplar el agua hasta donde se mezcla con el cielo en el horizonte. La paz más absoluta que solo se interrumpe cuando la presa muerde el anzuelo, indicando que es hora de ponerse a trabajar.

Costa oceánica

De Maldonado a Rocha, toda la costa oceánica brinda la posibilidad de llevar a cabo jornadas de pesca inolvidables. Sobre todo, quienes eligen embarcarse e internarse en el océano. La corvina negra es una de las presas más buscadas. Aunque en esta zona también se pescan tiburones, meros y garopas.

El puerto de Punta del Este es uno de los lugares más frecuentes desde donde parten pescadores. De allí sale una de las propuestas que te invitamos a llevar a cabo en Uruguay365. También desde José Ignacio, un encantador pueblo de pescadores, donde la experiencia de pesca seguro te resultará fascinante.

Manu Rega de Wild Waters Uruguay, recomienda, sin embargo, ir más al este hasta La Coronilla y Cerro Verde, en Rocha. Se trata de una región de paisaje más agreste, casi virgen y, por tanto, menos transitado por otros pescadores. Es habitual aquí encontrar tortugas y otros animales que son raros en otros sitios del país.

En estos lugares, lo común es la pesca de espera con cañas de 4 mts. Pasar varias horas aguardando por la presa ideal es la norma. Se puede pescar en cualquier momento de año. Entre octubre y diciembre es la época de los tiburones. Entre diciembre y marzo, las tan deseadas corvinas negras.

Andrés Franchi Ugartemendía

Wild Waters Uruguay

Wild Waters Uruguay

Wild Waters Uruguay

Montevideo

La extensa rambla de Montevideo no podía dejar de estar en este recuento de los mejores lugares para pescar en Uruguay. En sus más de 20 km (12,5 millas) de extensión, este paseo tan típico de la capital uruguaya está repleto de pescadores que casi a cualquier hora tiran su caña desde la costa del Río de la Plata. Andrés Pena (“Chirola”) de la casa de pesca Free Time recomienda dos lugares que, además, son los más visitados, y que los aficionados a esta actividad no pueden perderse.

En el km 0 de la rambla, justo donde termina el Puerto de Montevideo, se encuentra la escollera Sarandí, el punto más tradicional para los amantes de la pesca. Una larga estructura de piedra y cemento de casi 1 km (0,6 millas) que resguarda la principal terminal portuaria del país, también es el escenario donde todos los días se reúnen los pescadores.

Se puede pescar tanto hacia el lado interno de la escollera (la que da al puerto) como hacia afuera (mirando al Río de la Plata). Allí es frecuente encontrar pejerreyes, pescadillas y burriquetas. En ocasiones, incluso también corvinas aunque no son tan habituales en esta zona.

Marquicio Pagola

Hoverfish

José María Caraballo

El otro punto tradicional en Montevideo es Punta Carretas. Una península coronada por un faro permite una pesca muy variada. Esto ocurre porque el terreno en distintos puntos de la costa cambia entre el barro y las rocas. Aquí es usual pescar brótolas, burriquetas y pejerreyes.

Pedro Rezende

Marcelo Campi

En cualquier época del año, es posible encontrarse con pescadores que no solo disfrutan de su pasión, sino también de uno de los mejores paisajes de la costa de Montevideo. Una zona de la capital uruguaya donde se desarrollan también una enorme cantidad de actividades que también vale la pena tener en cuenta como remo, windsurf o stand up paddle.

¿Dónde comer algo?

Ubicado en la playa de Punta Gorda, Puerto Mulata es un lugar ideal donde probar pescado del Río de la Plata. El restaurante es gestionado por los propios pescadores artesanales así el producto siempre es fresco. No dejes de probar la brótola, uno de los peces más típicos de esta zona.

Abre de lunes a viernes de 11.00 am a 07:00 pm, los sábados de 10.00 am a 12.30 pm y los domingos de 10.00 am a 05.30 pm. Si algún día de la semana quieres ir por la noche, contáctate con ellos. Con frecuencia hay espectáculos en vivo, así que podrías tener suerte.

Dirección: Rambla República de México, esquina Beyrouth, Playa Mulata, Montevideo

Teléfono: (+598) 2600 6182

Whatsapp: (+598) 091 040 906

Instagram: @puertomulata.resto

Facebook: Puertomulataresto1

E-mail: puertomulata@hotmail.com

