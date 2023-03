Pese a que llegó sin problemas de jugar con la selección, Felipe Carballo no jugará con Gremio la final del Torneo Gaúcho

El volante uruguayo de Gremio, Felipe Carballo, no jugará la final de ida del Torneo Gaúcho con Gremio ante Caxias este sábado a la hora 16-30 en el Estadio Centenario de esa ciudad.

El futbolista llegó este jueves a Porto Alegre proveniente de Seúl, en donde pudo debutar con la selección uruguaya mayor en los amistosos de la fecha FIFA de marzo ante Japón y Corea del Sur.

No obstante, desde la capital de Rio Grande so Sul, se informa que Carballo no podrá estar en la primera final del Torneo Gaúcho.

Distintos medios de prensa de esa ciudad, informaron que el uruguayo presenta un cuadro virósico por el cual no estará a la orden del técnico Renato Portaluppi.

Quien sí estará y será titular será el otro uruguayo del equipo, Luis Suárez, en la ofensiva de Gremio.