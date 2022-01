Pezzolano comenzó a entrenar en el Cruzeiro de Ronaldo y envió un mensaje en portugués

Vamos trabalhar todos juntos, @papapezzolano! Muita expectativa para a temporada de 2022! 👊🦊



Confira todas as entrevistas do dia no nosso YouTube oficial:

➡️ https://t.co/6CY9z3tYYK



📽 Marco A. Ferraz / Cruzeiro pic.twitter.com/dxFLQNDF4R