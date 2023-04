Pezzolano fue expulsado y de la impotencia hizo algo impensado dentro del vestuario

Paulo Pezzolano logró su primer triunfo al frente de Valladolid. Le ganó 2-1 a Villarreal, que la semana pasada venció a Real Madrid. El entrenador uruguayo había debutado la semana pasada con un 3-3 ante Mallorca.

Pezzolano fue expulsado este sábado por una protesta y en conferencia de prensa contó cómo vivió los últimos minutos del partido.

"Lo viví tapándome los oídos, encerrado en el vestuario, no quería ver nada. Tenía impotencia, me puse a hacer un poco de bicicleta, hay bicicleta ahí adentro. Lo más importante era desenchufarme porque al no poder hacer nada da desesperación y quería que pasara el tiempo nomás. Miraba el reloj, que pasa el tiempo, que se termine el partido que los jugadores lo tenían merecido", expresó.

¿Qué hace un entrenador cuando le expulsan?



Al retirarse del vestuario el entrenador fue ovacionado por los hinchas y se tomó varias fotos con ellos.

El triunfo ante Villarreal fue vital para alejarse de los puestos de descenso de la liga española, ahora ocupados por Espanyol, Valencia y Elche.