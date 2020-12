Pfiezer perdónanos, la gente tiene problemas

El año termina con muchas noticias verdaderas que parecen falsas, o sea con fake news verdaderas. Realmente verdaderas fuck news, como decía la señora María Julia Muñoz.



Uruguay le dijo al laboratorio Pfizer que su vacuna no nos interesa.



El sacerdote católico Gordo Verde se enojó porque el ministro Salinas puso en twitter una cita del Nuevo Testamento.

Twitter @gordo_verde

Entre muchas otras, en Salto la policía debió disolver una aglomeración de 70 personas en Rincón de Valentín, un pueblo que según el último censo tiene 481 habitantes.Un edil y médico geriatra de Durazno organizó una fiesta en un club para ver un partido de Nacional y envió un audio para a sus invitados, en el cual los instó a estacionar sus autos a una cuadra, de modo de no llamar la atención por la falta de distanciamiento social.“Muchachada del glorioso Yi United, hoy obviamente la comida sigue en pie. No se suspende bajo ningún concepto, ni el covid nos va a corretear”, dice el médico y edil del Partido Nacional, Javier Bessonart, en el audio que se hizo viral. “Vamos a mantener obviamente el distanciamiento, vamos a ver al tricolor, a partir de las 20 está abierta la sede para todos los que quieran concurrir sin ningún problema, hasta que las velas ardan (…). Vayan ‘a pata’ o dejen el auto a la vuelta de la esquina y caminan una cuadra, no me hagan aglomeración en la cuadra que va a llamar mucho la atención”.Bessonart es dueño de un hogar de ancianos y hasta hace pocos días era director de la oficina municipal dedicada a los adultos mayores, los más amenazados por la pandemia.Otros médicos de Durazno se infectaron por participar de otra fiesta: El intendente Carmelo Vidalín dijo: “lamentablemente personas con nivel intelectual alto no han tomado conciencia de esta situación y ellos deberían ser el espejo o el faro para poder transmitir a otras personas el momento que se está viviendo en el Uruguay y el mundo”.Fuera de la pandemia, todo normal:Un camión chocó a un barco en el puerto de Montevideo.

“Hay un número no poco importante de gente que percibe su salario y no cumple ninguna función”, dijo el director de recursos humanos de la Intendencia de Cerro Largo, Ignacio Ubilla, al canal 12 local.Adeom Canelones le reclamó al intendente Yamandú Orsi que reparta una canasta de fin de año porque es una “conquista” del sindicato. Pero propuso que sea solo para sus afiliados. Si se la niega a los otros funcionarios, explicaron en una carta, “la comuna se ahorra un millón y medio de pesos”.En Tranqueras un hombre se subió al tope de una antena de radio y bajó 11 horas después. En 2018 había estado 40 horas en una antena de Bella Unión.Un hombre fue descubierto robando dentro de una vivienda en Florida. Huyó, pero fue atrapado. El fiscal de turno lo liberó y lo intimó a no volver a incurrir en hechos similares, informó La Nueva Radio.La alcaldesa de Carmelo Alicia Espíndola relató que vecinos rompen luces, bancos, cámaras de vigilancia y tendidos de cable, sin consecuencias a pesar de estar filmados. Solo en materia de luminarias, ya son 222 los focos destrozados y hoy de las 134 luminarias que tiene Carmelo ya no funciona ninguna. “Si seguimos así no va quedar nada en la ciudad”, dijo la alcaldesa según consigna Carmelo Portal. “Llevamos pruebas y no pasa nada. Un día ingresaron en la Reserva de Fauna, arrancaron los cables de las cámaras.La policía los encontró dentro de la Reserva. Lo llevaron y no pasó nada. La respuesta que me dieron en Fiscalía fue que ese muchacho tenía problemas. Uno porque tiene problema. El otro porque es menor. Así que dejamos que rompan todo porque la gente tiene problemas”.En Maldonado, según informó FM Gente, hubo un Papa Noel al revés: poco antes de la medianoche del 24, ladrones entraron en una vivienda y se robaron todos los regalos de Navidad destinados al niño de la familia.En Mercedes, notició el portal local Agesor, detuvieron a un automovilista que hacía maniobras peligrosas en la vía pública. Resultó que: estaba alcoholizado, debía 230.000 pesos de patente, no tenía libreta porque se la habían retirado por manejar borracho, había sido condenado a cumplir tareas comunitarias y nunca las había cumplido, y hace un mes había atropellado a un inspector de tránsito y había huido.Y seguía manejando.