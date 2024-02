Picante reacción de Yanina Latorre al tener una mediación tras recibir una carta documento: "yo nunca me equivoco"

Yanina Latorre contó en su programa en El Observador 107.9 que la llamaron a una mediación luego de recibir una carta documento de una mujer famosa.

"Yo metí una queja porqué no me gusta hacer circo con la justicia. No me gusta 'yo te mando una carta documento' y se la mando a todos los medios y aviso y levato portales. Me parece que si a mi realmente me jodió algo tuyo, no te quiero meter una carta documento, yo no lo hago ni empedo. Ahora con los quilombos que tenemos en el país...", expresó la panelista de LAM.

Ante la consulta de Pía Shaw, Yanina reveló que el problema comenzó por algo que dijo en LAM, en la radio y en Twitter: "Yo sé que parezco loca pero no estoy loca. Yo pienso en lo que estoy diciendo, yo sé hasta donde. No trato a nadie de chorro ni nada...".

Si bien no se vio cara a cara, Latorre habla de que para enfrentarla "hay que tener mucho huevo". "Me meten una carta documento, me piden una mediación y no van, me presento yo... Sostuve todo lo que dije, todo", manifestó, luego de aclarar que está acompañada por dos abogados, una Elba Marcovecchio, como siempre.

Diego Latorre, su marido, le preguntó si el motivo del conflicto lo sostuvo por una cuestión de orgullo o porque está convencida. "Estoy convencida de eso porqué, aparte, no te pueden obligar a no opinar. Es opinion esto... Por lo que me llevan", confesó la rubia.

"En realidad, recibí una carta documento ni por data ni por información que dí, que pude haberme metido en un quilombo por una información errónea o buena... no, por opinar", explicó y agregó que el problema es con una mujer famosa, de la cual no reveló su identidad.