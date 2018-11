Pili dejará de recibir leche de sus productores desde este miércoles

La empresa Pili resolvió que no recibirá más leche de los productores lecheros que remiten a la planta desde este miércoles 28 de noviembre. Así se informó por parte de Liga de Defensa Comercial (Lideco) en un comunicado, en el que se reportó que “a partir de esa fecha las plantas de producción de Pili dejarán de producir hasta nuevo aviso”.

Lideco es el síndico que designó la Justicia para su gestión una vez que se aprobó el concurso de acreedores. Ese viernes 30 de noviembre vencerá el llamado a licitación que se lanzó para potenciales inversores que pretendan adquirir el complejo industrial. Durante la primer semana, hubo muestras de interés desde Argentina, Brasil, China, México, Australia, Guatemala y Francia. De llegar una propuesta, el sindico deberá decidir con su principal acreedor (el BROU) qué alternativa acepta. De no surgir ningún interesado, se procederá al remate judicial de los bienes de Pili.

El presidente de la Asociación de Productores Lecheros de Paysandú (APLP), Gerardo de Souza, dijo que ya comenzaron los contactos con el Ministerio de Ganadería, con el de Trabajo y con el Instituto Nacional de la Leche (Inale) con el fin de que no se pierda la cuenca y la “expectativa de las fuentes de trabajo”. La reunión tendrá lugar este martes a partir de la hora 11.

A su vez, el síndico de Lideco, Fernando Cabrera, dijo a El Observador que están avanzadas las negociaciones para que todo lo que remiten los productores de la zona norte sea recibido por Conaprole, alrededor de unos 50.000 litros, mientras se termina de laudar el futuro de Pili.

Con respecto a la expectativa de la llegada de inversor, de Souza señaló en el programa Tiempo de Cambio de Radio Rural que posibles inversores siguen pidiendo por información sobre la empresa. De Souza aclaró que hasta ahora los productores vienen cobrando con normalidad. En tanto, el dirigente sindical, Teodoro Petrib, confirmó a El Observador que los trabajadores están en la misma situación.

Tras aprobación por parte del Parlamento, en agosto de este año el gobierno efectuó un préstamo de US$ 1,5 millones a Pili, para que la empresa pudiera pagar las deudas que mantenía con los productores lecheros. También el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) otorgó créditos a los productores por un total de US$ 300.000.

La empresa sanducera atraviesa serios problemas económicos desde el año pasado luego de haber realizado inversiones en su planta industrial que no pudo recuperar por una menor producción de materia prima. El viernes 10 de agosto Pili se presentó a concurso de acreedores tras sumar deudas por US$ 60 millones. Con el BROU tiene un pasivo por unos US$ 40 millones.