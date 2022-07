Pinchos, rejas y ochavas: la "arquitectura hostil" que el Municipio B busca revisar

El Municipio B, que abarca barrios como Cordón, Barrio Sur, Palermo y Ciudad Vieja, conformó un equipo integrado por inspectores municipales y las áreas de arquitectura de sus dos centros comunales para llegar a una propuesta de “actualización normativa” en torno a la llamada “arquitectura defensiva” u "hostil", informó la alcaldesa Silvana Pissano (Frente Amplio) a El Observador.

Ese concepto refiere a la "infraestructura urbana creada o alterada con el fin de evitar, disuadir o reprimir el uso de ciertos espacios en la ciudad", según definió el propio tercer nivel de gobierno en un mapeo que realizó meses atrás con la Universidad de la República (Udelar) y el colectivo de personas en situación de calle, Ni Todo Está Perdido (Nitep).

Los organismos establecieron tras su relevamiento que ese tipo de estructuras son "potencialmente peligrosas, inhiben la libre circulación urbana y atentan contra la convivencia en el espacio público". El municipio, la Udelar y Nitep señalaron que el registro llevado a cabo "permitió cuantificar y visibilizar la crueldad e intencionalidad de dañar a quien quiera usar ciertos espacios, pero también el uso creativo que las personas en situación de calle" hacen de ella.

"No nos está hablando solamente de las personas sin hogar, sino también de niños, niñas y adultos mayores", expuso la alcaldesa. "Tiene que ver con una serie de mecanismos como pinchos y rejas que lo que hacen es hasta poner en peligro si te acercás a esos bordes. Eso puso en agenda este problema de la privatización en extremo del espacio público", sostuvo la jerarca, exdirectora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo (IM) y dirigente del sector Casa Grande.

Gentileza Municipio B

Ejemplos de arquitectura hostil relevada por el Municipio B

"Muchas de estas estructuras aparecen en los bordes de los espacios privados y de los públicos", explicó, y puso como ejemplo las ochavas que avanzan sobre las esquinas. "No poder sentarte perjudica muchísimo también a las personas mayores que precisan descansar. O no tener bebederos para acceder al agua. O los baños públicos –una transformación de la última década– porque antes no necesitabas consumir para entrar a un baño. Esos procesos de privatización fueron cambiando y es un gran problema", desarrolló.

La arquitecta explicó que una particularidad de su municipio es que el factor de ocupación de suelo (FOS) en varios padrones es del 100%, sin retiros frontales. "Eso te da una morfología del padrón privado. Y va sumado a que el 46% de las personas sin hogar están en este municipio", declaró.

Pissano aclaró que el trabajo consiste en evaluar la parte normativa del tema –porque "no está claro cómo se puede ocupar– para eventualmente delinear una "actualización". Un abordaje de este tipo necesariamente deberá pasar por el ejecutivo departamental.

Consultada por El Observador en el marco de una recorrida por Maldonado, la intendenta Carolina Cosse señaló que aún no está al tanto de la iniciativa de Pissano y que tendría que estudiarla antes de pronunciarse. "Nosotros estamos para ayudar en todo lo que podamos", sostuvo la jerarca.

"El tema de las personas de las personas en situación de calle es profundo y estructural. Es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) al cual ayudamos en todo lo que podemos. Cualquier cosa que en ese sentido ayude, va a contar con la Intendencia. Es un tema multicausal y muy profundo que requiere de una política nacional muy avanzada, a la que no hemos llegado todavía", remató Cosse.