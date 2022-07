IM proyecta nuevas reparaciones de veredas pero queda muy lejos de su objetivo inicial

No hay candidato que en campaña electoral no lo plantee como una de las espinas históricas de la administración departamental, ni hay intendente que no lo reconozca como un debe. La reparación de las veredas en Montevideo –y quién las paga, porque la capital es la única en que la obra recae en el vecino que tiene en frente esa vereda– vuelve en cada gestión con la promesa de avanzar la mayor cantidad de metros cuadrados posible en baldosas sanas.

La intendenta Carolina Cosse lanzó a mediados del año pasado un plan para favorecer –en su primera etapa– los arreglos en cuatro zonas: La Teja, Cordón Sur, Palermo, Parque Rodó, Buceo y Mercado Modelo. Con esa apuesta habrá reparado 27 mil metros cuadrados de veredas para el final del 2022, explicaron desde la Intendencia de Montevideo (IM) a El Observador. Eso corresponde al área afectada por las raíces de los árboles y las paradas de ómnibus, y hay que sumarle la superficie de unos 200 vecinos que se inscribieron. Para el año siguiente, la administración de Cosse tiene como objetivo reparar otros 15 mil metros cuadrados en el departamento, según consta en el proyecto de rendición de cuentas al que accedió El Observador. Desde la IM indicaron que esa cifra iría por fuera de los arreglos de la primera fase anunciada a mediados del año pasado, aunque la lista de barrios sobre los que trabajar aún está siendo analizada. Leé también Veredas rotas: mirá en qué barrios de Montevideo los vecinos estarán obligados a pagar la "reparación masiva" Esa meta plasmada en la hoja de ruta para el 2023 implica a priori un aumento respecto a la superficie atendida por el Plan Veredas de la administración de Daniel Martínez –que creó cuentas extrapresupuestales por municipios–, pero por ahora queda muy lejos del ambicioso objetivo declarado por Cosse el año pasado. “Nuestra idea es reparar todas las veredas de Montevideo que haya que reparar", había afirmado en conferencia de prensa. El entonces director de Espacios Públicos, Martín Delgado, había dicho en entrevista con En Perspectiva que "el objetivo de la administración" era "cubrir todo el departamento", con los cuatro barrios mencionados como puntapié inicial. De hecho, según informó El País semanas atrás en base a un relevamiento oficial, son 1,7 millones los metros cuadrados de vereda en todo el departamento que deberían ser reparados (25% del total). Diego Battiste Roturas de veredas pendientes de reparación ¿Por qué es acotado el margen? Un ejemplo ilustrativo radica justamente en la primera fase implementada en este período: pese a que la IM relevó 14.000 padrones habilitados para adherirse al plan, solo había recibido 200 inscripciones. El mecanismo anunciado por Cosse –en el marco de su plan ABC– consiste en una app disponible online que permite pagar los arreglos en 24 cuotas, o en 36 y 48 si se es buen pagador. "Estamos evaluando alternativas para aumentar el impacto del programa, teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo. Trabajamos con base en evidencia y en un proceso de mejora continua", respondieron desde el gobierno departamental a la consulta de El Observador. "Una vez concluida esta primer fase, evaluaremos y propondremos como seguir", apuntaron. El gobierno departamental no es el único que puede reparar veredas. Los municipios pueden intimar a los vecinos e incluso hacer las obras de oficio –a costo del frentista– mediante fondos rotativos creados en la anterior administración. No obstante, según consta en la última rendición de cuentas, el único en ejecutar más de $ 1 millón durante el año 2021 por este concepto fue el municipio E ($ 5,5 millones). Leé también Veredas rotas: quién las paga y qué proponen los candidatos a la Intendencia Hoy en día, cada metro cuadrado de vereda cuesta en promedio $ 2.790 (1,93 unidades reajustables), según indicaron desde la IM. El vecino siempre puede encargarse de las obras por sí mismo, en lugar de que las instituciones sumen el costo a su factura de contribución inmobiliaria. Si bien estaba previsto que los arreglos comenzaran en setiembre del año pasado, el inicio no se dio hasta mayo del 2022 por demoras en las licitaciones, informó El País. Cosse había valorado que las medidas anunciadas generarían 1.200 puestos de trabajo en el territorio durante la primera fase de implementación. “No importa donde vivas, tenés derecho a que, en cuanto salís de tu casa, tu primera interacción sea la mejor posible. Y esa es la vereda”, había sostenido. La normativa sobre veredas no escapa al debate político. En la última campaña electoral, tanto el frentista Álvaro Villar como la nacionalista Laura Raffo propusieron revisar el digesto para que los costos no recaigan en el vecino. El edil colorado Matías Barreto presentó un proyecto en ese sentido en los últimos días, aunque su iniciativa no explicita de dónde conseguir el financiamiento.