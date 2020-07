Veredas rotas: quién las paga y qué proponen los candidatos a la Intendencia

Desde que lanzó el Plan Veredas en junio de 2017, la Intendencia de Montevideo (IMM) cobra las reparaciones de esos espacios a los vecinos de las propiedades linderas.

Sin embargo, este plan incluyó la creación de un fondo rotatorio, con el que cada municipio tiene una cuenta extrapresupuestal con la que puede hacerse cargo de la reparación en caso de que el vecino no la efectúe.

Siendo que la normativa departamental comete a los titulares de los padrones de los predios linderos a encargarse de tales obras, los municipios pueden interceder una vez que se haya notificado a los vecinos de la necesidad de la intervención y no haya habido una solución en el plazo de 45 días. En este escenario, se encargan de la obra y la cobran a través de la Contribución Inmobiliaria de los padrones afectados, a un costo de 1,64 UR por metro cuadrado reparado ($ 2.060), lo que se integra para reforzar el fondo.

En una primera instancia se aprobó una partida inicial de $ 6 millones para cada uno de los ocho municipios del departamento. En segunda instancia, hubo cuatro municipios que recibieron otra partida por el mismo valor para continuar con las obras. Y en enero de este año, el Municipio B puso en marcha una nueva etapa para seguir con las reparaciones en unos 20 tramos del territorio, según consta en el Diario Oficial, para lo que percibió una tercera partida.

De esta forma, fueron atendidos unos 29.000 metros cuadrados de veredas, según explicó Álvaro Paciello, responsable de Espacios Públicos de la comuna, a El Observador.

Leonardo Carreño

Además, apuntó que desde la IM se invirtieron unos $ 36 millones para reparaciones en avenidas como 18 de julio y 8 de Octubre, así como en frentes de cementerios. A la comuna le competen también las obras por daños de raíces de árboles y aquellas realizadas en torno a las paradas de ómnibus.

Al sumar todas las inversiones detalladas por el jerarca, se obtiene una cifra total de $114 millones desde su puesta en marcha en 2017.

A pesar de que el sistema está dispuesto de forma de que lo invertido por los gobiernos departamental y municipales reingrese al fondo al cargarlo a través de las facturas de los tributos domiciliarios, Paciello señaló que el nivel de devolución ronda entre un 30% y 35%.

“Eso es porque muchas veces las reparaciones tienen que ver con raíces de árboles, paradas de ómnibus, o esquinas, que no tienen padrón asociado y son de todos. Y también tiene que ver con algo de morosidad que, aún haciéndolo, se ha notificado que hubo algún porcentaje mínimo de gente que no asumió el pago”, expuso el jerarca. “Eso es a pérdida, es una inversión que hace la IM pero no le carga a ningún padrón”, añadió.

¿Qué proponen los distintos candidatos a intendente para este tema? Así lo presentaron en diálogo con El Observador:

Frente Amplio

En el programa único departamental votado por unanimidad hace dos semanas, el Frente Amplio afirma la continuidad del Plan Veredas. También sugiere “desarrollar un Plan Integral de Veredas e Infraestructura Complementaria que propicie el acuerdo entre el ordenamiento territorial y el conocimiento de lo local”.

En este sentido, corresponde a cada candidato imprimirle su impronta al tema.

Álvaro Villar

El exdirector del Hospital Maciel y actual candidato frenteamplista declaró que el sistema implementado en la anterior administración “no se ejecutó de la mejor manera y no terminó siendo muy exitoso”.

Consideró en tanto que “la clave es acompañar los proyectos hasta el final” y enfatizó en el concepto de la “microgestión”, que es “de impacto en la generación de empleo y de mejora de la calidad de vida para los y las montevideanas”.

“Hay que estudiar y modificar el digesto municipal que pone la responsabilidad de las veredas en el propietario de la casa y trasladarlo a la Intendencia”, apuntó Villar. “Tenemos que solucionar el contrasentido de que las rampas de accesibilidad son responsabilidad de la IM y, una vez que se hacen, a los 10 metros puede haber una vereda intransitable para una silla de ruedas”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que el plan no debería solamente consistir en reparaciones, sino en la construcción en barrios “donde no existen”. “Este plan de construcción de infraestructura es descentralizador y promueve la seguridad del peatón por sobre la hegemonía del auto. Nuestros niños y niñas caminan por la calle para ir a la escuela poniendo su vida en riesgo y disputando el territorio con ómnibus, autos y motos”, dijo.

Villar había dicho en entrevista con Buscadores que le gustaría ser un intendente "recordado" por haber solucionado "el tema de las veredas".

Carolina Cosse

La senadora frenteamplista y exministra de Industria consideró necesario que la IMM “maneje la realidad de la totalidad de las veredas”, alegando no creer que haya “dos soluciones iguales”. “Acá no se trata de arreglar una vereda, se trata de resolver un problema de veredas”, declaró a El Observador.

Resaltó que será necesario incurrir en “sistemas activos de participación concreta de vecinas y vecinos” para idear planes de soluciones específicas.

Daniel Martínez

Fuentes del comando del ex intendente dijeron a El Observador que aplicarán las medidas establecidas en el programa departamental del Frente Amplio. Indicaron que la intención es “mantener y ampliar el Plan Veredas”, desarrollado durante su gestión al frente de la comuna.

Coalición multicolor

Laura Raffo

La candidata única por la Coalición Multicolor lanzará el próximo jueves la propuesta “Montevideo más ágil”, centrada en la movilidad y el transporte. Se trata de la cuarta de las siete presentaciones programáticas previstas por Raffo en la campaña.

Uno de los temas abordados será el de la reparación de las veredas. Desde el equipo de campaña señalaron que no adelantarán las propuestas.