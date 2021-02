Pinturas, lobizones y amores suicidas: cinco libros para el final de las vacaciones

.

El nervio óptico – María Gainza

Detrás de los cuadros hay historias. Las de los artistas que los pintaron, las de las situaciones, personajes o sentimientos que los inspiraron, las de los países donde vivieron, las de los movimientos en los que se inscribían. Delante de las pinturas está la protagonista de estos relatos – capítulos desordenados de una vida que bien pueden leerse como segmentos independientes – una crítica de arte que tiene varios puntos en común con la autora, María Gainza, argentina, periodista y escritora, y que va contando episodios clave de su vida, desde enfermedades atravesadas hasta las relaciones con su madre y su pareja, que se cruzan con las vidas y obras de sus artistas predilectos, y que va relatando su vínculo con la pintura a la vez que analiza como el arte se mezcla con sus luchas personales, sus pasiones, y sus dolores. (Anagrama, $ 890).

¿Quién dijo que no había poesía en el rocanrol? – Marcelo Rodríguez Arcidiaco

A comienzos de la década de 1990 el panorama para el rock uruguayo no era el más favorable. Las bandas más convocantes de la década anterior se habían disuelto, y solo Níquel lograba convocar multitudes. En medio de ese escenario estaba La Tabaré, que era de las pocas que había logrado mantenerse a flote con respecto a la explosión post-dictadura. La banda liderada por Tabaré Rivero venía de estrenar dos espectáculos teatrales que habían sido bien recibidos y en 1992 lanzó su tercer disco, Placeres del sado-musiquismo. Sobre ese trabajo se enfoca este libro, que a través de entrevistas con los miembros de la banda en ese momento, y colaboradores del grupo, repasa la salvación que representó ese álbum para La Tabaré, que estaba en un momento de incertidumbre sobre su futuro, y el componente de experimentación, innovación y provocación que resaltan a la obra. (Vedemécum, $ 495)

La última frontera - Luis Do Santos

Desde Salto, en silencio y sin brillos ni veleidades, el autor artiguense Luis Do Santos está generando una obra para destacar. El zambullidor fue el título que lo situó con fuerza en el mapa nacional. La novela, una historia de iniciación, madurez e interior salpicada por una ternura cristalina y con los parajes de un río que podría ser el Uruguay de fondo, fue editada en Francia y en Brasil y da cuenta de la enorme calidad y precisión que tiene Do Santos a la hora de contar. Tras ese suceso –tiene ya cuatro reediciones, una cifra atendible para el mercado local– llegó a las librerías La última frontera, una primera novela que fue publicada en su momento por la Intendencia de Salto y que ahora Do Santos reescribió para lanzarla a través de la editorial Fin de Siglo ($420). Entre Rulfo y algunos escenarios emparentados con el Treinta y Tres de Gustavo Espinosa, La última frontera tiene en su personaje principal, Pedro Serpa, a un héroe particular: Serpa caza un lobizón, se gana el beneplácito de los vecinos de Abaité y queda atado así una serie de aventuras que realzan el costado más mágico del Uruguay profundo. Y que terminan de confirmar a Do Santos como un nombre a seguir y un faro para las letras contemporáneas que llegan del norte más norte del país.

Horacio Quiroga y Alfonsina Storni y Cuentos selectos

Horacio Quiroga y Alfonsina Storni - Fernando Klein

Las historias de amor suelen tener algo especial que invita a adentrarse en ellas. Especialmente cuando sus protagonistas son nada menos que el escritor uruguayo Horacio Quiroga y la poeta argentina Alfonsina Storni, dos referentes de su generación. "Dos suicidas que, durante un breve lapso, fueron felices", advierte la contratapa del libro de Fernando Klein (Sudamericana, $ 590), que reconstruye la vida de dos seres brillantes, marcados por la depresión, que durante un período encuentran un remanso en el amor. Algunos pasajes del libro recrean con precisión momentos puntuales de la relación, como el primer beso bajo un coro de voces que vitoreaban a la pareja, o los encuentros en bares, o la invitación directa de Horacio a Alfonsina a irse definitivamente a la selva. El libro invita a conocer a los autores desde otro lugar, mucho más allá de sus letras, y en medio de una generación fermental de la literatura del inicio del 1900.

Cuentos selectos - William Trevor

William Trevor no es un nombre que goce de popularidad masiva entre los lectores en español. Y eso sucede porque, básicamente, su obra casi no se ha traducido. Este irlandés que murió en 2016 y dejó casi veinte novelas y múltiples relatos fue llamado por autores como John Banville "un heredero literario de Chéjov, Maupassant o el James Joyces de Dublineses", y dedicó su vida y su narrativa a contar las peripecias de los hombres y las mujeres que pueblan los pueblos rurales y las pequeñas ciudades de Irlanda. Observador nato y económico en el cariño que les proporciona a sus personajes, los cuentos de Trevor –en este caso, seleccionados y editados por Edhasa ($790)– se alternan entre la rutina de familias sesgadas por tradiciones férreas y un nuevo mundo que se abre camino entre líneas. Un conjunto de cuentos para descubrir y empezar a leer a un autor prolífico y singular.