Píparo, Llaryora, Tetaz y la larga lista de "traidores" a los que apunta el Gobierno

Las aguas del Congreso siguen turbulentas, tras el traspié del Gobierno ayer, en el debate en particular de la ley ómnibus, que fue retirado de la discusión en particular por decisión del bloque oficialista, en una jugada que todavía no está claro si fue buscada o si, como piensan algunos en la oposición, se trató de "impericia legislativa". Y es que luego de que se votara la vuelta a comisión, el titular del bloque de La Libertad Avanza Oscar Zago habló ante los medios, dando a entender que pensaba que la aprobación en general se mantenía, algo que reglamentariamente es incorrecto. Es decir, con la vuelta del proyecto a comisión, el debate vuelve a fojas cero y el Gobierno deberá volver a conseguir el dictámente positivo y, luego, los votos en el recinto para las votaciones en general y en particular.

En este contexto, en las filas de La Libertad Avanza florecen las acusaciones y señalamientos por el revés, con una palabra que se repite en boca de todos, del presidente para abajo: "traición". Así, el propio Javier Milei tuvo duros términos para quienes, con su voto, forzaron la caída de la ley: al retuitear un posteo de la Oficina del Presidente, señaló a "los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca" y los llamó "enemigos de una mejor Argentina".

Los diputados Emilio Monzó y Florencio Randazzo, del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, votaron en contra de algunos de los artículos que se discutieron ayer

La referencia a quienes "usaron el discurso del cambio" explica una particularidad del extenso listado publicado: no incluía el nombre de los diputados kirchneristas y de la izquierda que votaron en contra. Quien más llamó la atención fue el último nombre de la lista: Carolina Píparo, quien fue electa diputada en 2021 por el partido de José Luis Espert (Avanza Libertad), pero en 2023 fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por la lista de La Libertad Avanza, acompañando la boleta del presidente. La diputada hizo su descargo en sus redes sociales: “El bloque Buenos Aires Libre votó a favor de todas las emergencias y de todas las facultades delegadas solicitadas por el poder ejecutivo. El único voto negativo fue a un inciso, inciso H del artículo 4 (compuesto por ocho incisos). Específicamente, votamos en contra de una modificación propuesta por otro bloque sobre fideicomisos”. Y amplió: “Le deseamos templanza al gobierno para llevar tranquilidad a los argentinos que tan mal la pasan hace tanto tiempo”.

Entre el largo listado de diputados señalados se encuentran Nicolás Massot, Marcela Campagnoli, Natalia de la Sota, Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Martín Tetaz, Julio Cobos y Facundo Manes, por nombrar sólo a los más conocidos. Menos conocida, ayer por la noche en las inmediaciones del Congreso un nombre estaba en boca de todos: el de la diputada cordobesa Alejandra Torres, del bloque de Pichetto, quien respondería al Gobernador de Córdoba Martín Llaryora, con la particularidad de que es la esposa del titular de la Anses Osvaldo Giordano, un funcionario procedente del "cordobesismo" asociado al gobernador y su antecesor Juan Schiaretti.

Precisamente, Llaryora es otro de los señalados como "traidores", aunque no es el único gobernador al que apuntaron en LLA, con un posteo desde la cuenta oficial del partido en la red social X: "La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión. #LaCastaContraElPueblo". Rápidamente, el gobernador cordobés salió al cruce, sosteniendo que "Argentina necesita la ley, por lo que debe continuar su tratamiento a través del diálogo, el consenso y el respeto mutuo. #DefendiendoCórdoba".

Pero no es Llaryora el único gobernador al que señalan desde el Gobierno. También se encuentran el radical Carlos Sadir (Jujuy), el peronista Hugo Passalacqua (Misiones), y los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), que lideran espacios provinciales.

Por las dudas, los diez gobernadores de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado despegándose de la supuesta traición y advirtiendo: "No corresponde que se nos responsabilice a todos por igual". En diálogo con El Observador Radio 107.9, el mandatario correntino Gustavo Valdés fue aún más categórico y le contó al periodista Luis Gasulla cuál era su sensación sobre el apoyo incondicional que le dieron al Gobierno: “Tratás de acompañar y te dan un sopapo”.

Cuando aun no se sabe si el Gobierna seguirá insistiendo en el Congreso o si, como algunos militantes reclamaban ayer, impulsará una consulta popular no vinculante, la cacería de brujas tras el primer traspié legislativo del oficialismo no parece haber terminado.

Los diputados acusados de "traidores" le respondieron a Milei

El dipitado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal salió al cruce con un posteo en sus redes sociales: “Señor Presidente, nosotros votamos a favor de las emergencias y las facultades delegadas que nos solicitó su gobierno. El listado que difunde, con una metodología que recuerda las épocas más oscuras de la historia contemporánea, es un inciso sobre la eliminación de los fideicomisos que financian obras de infraestructura y que las autoridades de la Cámara y del Ejecutivo siempre supieron que no íbamos a acompañar”,

“Este traspié parlamentario es exclusiva responsabilidad de su impericia, falta de diálogo y nula vocación por construir consensos. Se perdió la oportunidad de sancionar una ley que tenía puntos muy valiosos para la Argentina y que nosotros acompañamos desde el primer momento a pesar de nuestras críticas como oposición responsable y democrática”, completó.

Por su parte, el radical Martín Tetaz, en diálogo con La Red, sostuvo que “da la sensación de que el Gobierno nunca quiso que saliera la ley. Uno lo vio durante toda la discusión, con el Gobierno tratando de romper todo y los bloques constructivistas tratando de aportar”. “La ley se murió por completo. Hubo un montón de gente que construyó el consenso para aprobar el dictamen en comisión y para conseguir la votación en general a favor que empezó a aparecer en listas negras desde cuentas oficiales del Gobierno ayer a la noche. Una cosa insólita, hay que ir hasta la Venezuela de Chávez para encontrar una cosa así. Esa es la Venezuela de Cháves, la idea de que hay un pueblo y un antipueblo”, lamentó.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro aseguró que “con los ‘escraches’ y ‘aprietes’ a través de las redes sociales ponen a la luz el verdadero objetivo, crear un nuevo relato. No buscan consensos, buscan instalar un nuevo relato. Para algunos, el enemigo eran los medios, hoy es ‘la casta’. La búsqueda de un enemigo interno es la más antigua de las prácticas para concentrar poder”.

En tanto, para la diputada Paula Oliveto Lago, Milei “se pasó de mambo con los superpoderes”. “Siempre supe que no quiere que salga la ley; no quiere soluciones, quiere culpables”, sostuvo a El Destape. Y amplió: “¿Soy traidora a quién? No nos pidan que entreguemos nuestras convicciones porque no lo vamos a hacer. Estos escraches de Milei que hacen que después nos agredan confirman que no hay que darle superpoderes”.

Integrante del Bloque Córdoba Federal, Natalia de la Sota señaló: “Me preocupa profundamente el tweet del presidente nombrando a los diputados que lo apoyaron y a quienes considera que lo traicionaron”. “Los gobernadores quisieron dialogar, pero no había interlocutores válidos. Esto era casi refundar la Argentina y sus consensos, era irracional votarla mezclando todos los temas”, completó en una entrevista con Futurock.

A su vez, el bloque de diputados nacionales de la UCR emitió un comunicado en el que destaca la necesidad de reconstruir “diálogos y consensos”. “No podemos repetir los errores del pasado y caer en extremos y facilismos. Es indispensable respetar las instituciones, la división de poderes y el normal funcionamientos de estas. Los señalamientos y la división entre amigos-enemigos no son el camino para encontrar los acuerdos que hoy son fundamentales, menos si sin publicadas por medios oficiales del Gobierno”, se señaló.

“No me preocupa por mí estar en esta lista, me preocupo porque esa lista la confecciona un gobierno que expresa un modelo no democrático. La ley no tiene chance, venía muy mal desde el inicio”, expresó en La Red, por su lado, Margarita Stolbizer (GEN).