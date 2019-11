PIT-CNT lanzó spots a favor del FA y dice que la elección será entre "dos modelos de país"

El PIT-CNT lanzó este lunes una serie de spots publicitarios que convocan a "defender los derechos" y afirma que este 24 de noviembre la elección será entre "dos modelos de país".

En uno de ellos Raúl Castro, el letrista de Falta y Resto, quien también protagoniza la campaña oficial del Frente Amplio, dice que en el balotaje la decisión será entre "un país con carnavales, a pesar de las críticas de las murgas que siempre están dando palo, u, otro país en donde ni siquiera (sea posible) tenerlos".

🗳Este 24 de noviembre

DEFENDÉ TUS DERECHOS 🗳



Decidir entre un país con alegría y con libertad.

Un país con carnavales, a pesar de las críticas de las murgas que siempre están dando palo, u, otro país en donde ni siquiera podamos tenerlos.



Tu voto decide.



PIT-CNT pic.twitter.com/u9qlJPHCLo — PIT CNT (@PITCNT1) November 12, 2019

Si bien los spots no aluden a ningún partido ni nombran a ningún candidato, el mensaje que dan es un claro apoyo al candidato oficialista.

Dirigentes de la oposición cuestionaron los avisos porque entendieron que la central obrera estaba haciendo campaña por la coalición de izquierda. Álvaro Delgado, senador reelecto del Partido Nacional, señaló en su cuenta de Twitter que le gustaría ver un PIT-CNT "más preocupado por el desempleo y la falta de vivienda para trabajadores".

El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, reafirmó la postura que el PIT-CNT adoptó en el trecho final de la campaña y consideró que era una "falta el respeto" que alguien le señalara si era correcto manifestarse a favor de un modelo político.

"Lo dijimos al otro día de la elección: ¿se puede esperar del movimiento sindical que se exprese por un candidato? No. ¿Se puede esperar que sea neutral, que no plantee sus reivindicaciones públicamente? No. No vamos a ser neutrales ni prescindentes", expresó en diálogo con Montevideo Portal.

Además, el dirigente sindical apuntó contra la posición del Partido Nacional respecto a los Consejos de Salarios. "No es solo diciendo 'voy a mantener los Consejos de Salarios'; tienen que decir que dentro de ellos se van a mantener los aumentos generales de salario. Es una frase sencilla, que después afecta al IMS (Índice medio de salarios) y a los jubilados. Diciendo esto le darían mucha más tranquilidad a la población", indicó.

Pereira también dijo que "los trabajadores (están) mejor" ahora, con la llegada del Frente Amplio al poder, que cuando gobernaron el Partido Nacional y el Partido Colorado. "Si yo dijera lo contrario le mentiría a la gente. Lo que sí podemos decir es que lo que se vivió en estos 15 años es totalmente distinto a lo que se vivió anteriormente", aseguró a Montevideo Portal.

"Para una trabajadora doméstica, que multiplicó su salario por tres, para un trabajador rural que multiplicó su salario por cuatro, para uno de la limpieza que lo hizo por tres, para la policía que multiplicó por dos, para los maestros que lo hicieron por dos, ¿puede dar lo mismo? Yo qué sé. Cada cual decidirá", señaló como ejemplo Pereira.

Sin embargo, no todos los integrantes del PIT-CNT respaldaron la campaña. El secretario general de COFE, José Lorenzo López, la catalogó como "un error" cuando le consultaron al respecto en Informativo Carve.

López dijo que la decisión no fue definida por el Secretariado Ejecutivo de la central obrera y consideró que no correspondía que el PIT-CNT incidiera "de alguna manera" en la campaña, aunque aclaró que solo una minoría de los sindicalistas piensan como él. Según supo El Observador, la reunión del Secretariado Ejecutivo de este miércoles estará enfocada en discutir la divulgación de estos spots.