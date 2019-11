PIT-CNT rechaza el proyecto del gobierno con cambios a la ley de Negociación Colectiva

El Poder Ejecutivo cumplió con el plazo formal establecido por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para iniciar acciones legislativas con el fin de modificar la ley de Negociación Colectiva. Lo hizo a través de un proyecto que apenas ingresado en el Parlamento ya tiene la desaprobación del PIT-CNT.

El documento cuenta de cinco artículos entre los que elimina la ultraactividad de los convenios colectivos y algunas potestades que tiene el Consejo Superior Tripartito, entre otros aspectos.

El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, señaló a El Observador que la propuesta del Poder Ejecutivo ya tiene un par de años y es conocida por empresarios y trabajadores. “Las cámaras de Industrias y de Comercio consideran que esa propuesta es insuficiente para levantar la queja presentada en la OIT. Por nuestro lado, creemos que los artículos que envió el Poder Ejecutivo son un retroceso y estamos en contra”, afirmó el dirigente. Además, expresó que el “proyecto no tiene como contraparte el compromiso de las patronales de levantar la queja”.

Abdala sostuvo que “si las cámaras apoyan a la coalición de la restauración para que salga electa y así liquidar los Consejos de Salarios que lo hagan, pero el movimiento obrero va a responder con lucha”. El dirigente añadió que el proyecto se remite al Parlamento en un momento que no es adecuado.

Diego Battiste

“No es solamente un problema del Poder Ejecutivo, la OIT estableció un plazo para presentar el proyecto cuando todo el mundo sabía que iba a haber un receso parlamentario por estar en medio de un proceso electoral”, dijo.

El presidente del PIT-CNT opinó en la misma línea. “Lo mejor es que se mantenga la ley, porque de lo contrario esto funciona como un pacman; primero te ganan la ultraactividad y cuando querés acordar ya no hay más ley”, señaló.

Por ese motivo la postura sindical será firme. “El PIT-CNT va a defender la ley tal cual está. Y eso no es una decisión para este gobierno, también los es para el próximo”, afirmó.

A su vez cuestionó alguna de las recomendaciones de la OIT, como la que sostiene que los ajustes salariales para las remuneraciones que están por encima de las mínimas deban fijarse en forma bipartita y no tripartita. “La OIT no puede decir que no se puede hacer en los Consejos de Salarios que es algo que es así desde 1943”, remarcó.

Diego Battiste

Por tanto, Pereira mencionó que “si este o cualquier gobierno asume que no va a haber ajuste salarial, lo que va a construir es un conflicto permanente”. También recordó como Abdala que los cambios propuestos en el proyecto de ley ya habían sido puestos a consideración de las cámaras empresariales y el PIT-CNT y no contaron con la conformidad de ambas partes. “No hubo acuerdo. El sector empresarial criticó esta propuesta y el PIT-CNT también. Entonces, no conforma ni a los sindicatos ni a los empresarios”, expuso.

La OIT había instado al gobierno a iniciar la acción legislativa antes del 1° de noviembre y así lo hizo. Paralelamente, el subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau, viajó a Suiza para presentarlo ante la Comisión de Administración del organismo internacional y terminar de cumplir con la formalidad.

La ley de Negociación Colectiva fue aprobada en setiembre de 2009 y desde ese momento generó los cuestionamientos de la Cámara de Industrias y la de Comercio.