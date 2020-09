PlayStation 5 vs. Xbox: estimaciones de precios en Uruguay

La llegada de PlayStation 5 y el nuevo Xbox en el último trimestre del año planea inaugurar una nueva generación en el mundo de los videojuegos.

El PS5 tiene todo listo para lanzarlo en las próximas ssemanas. Se sabe que estará disponible en una versión tradicional y otra edición digital, sin lector de discos ópticos.

En el mercado internacional se estima que costará entre 499 y 399 euros. Algunos importadores locales proyectaron que cuando se lance en Uruguay su precio oscile entre US$ 800 y US$ 1.000.

Gabriel Dittrich, dueño de la tienda X Uruguay, dijo Dittrich proyecta el precio a US$ 1.099 para este año "y con muy bajo stock". Para el año que viene, prevé que se pueda estabilizar en US$ 1.000, tal como informó Cromo a mediados de junio. Mosca, otro de los distribuidores, proyecta un precio superior a los US$ 800 en el mercado local.

La posible fecha de lanzamiento de la consola en el mundo es el 20 de noviembre, aunque todavía Sony no ha informado una fecha oficial. Creen que el dispositivo llegará días más tarde a Uruguay.

En el caso de Xbox, Microsoft anunció que el 10 de noviembre lanzará la nueva generación de su consola de juegos.

La XBox Series X, principal arma de Microsoft contra la PlayStation de Sony, podrá comenzar a ser ordenada partir del 22 de setiembre. Y en el mercado internacional costará 499 dólares.

El anuncio fue hecho un día después de que Microsoft dijera que ofrecería una XBox S reducida a US$ 299, también en noviembre.

Importadores uruguayos consideran que el precio local será el doble por lo que se espera que el S podría costar US$ 599 y el X un monto de US$ 990.

Desde Laaca Gaming, dijeron que aún es pronto para decir cuál es el precio final "porque los costos de importación varían". "Pero el PS5 aproximadamente U$S 1.000 y la Xbox un poco menos", comentó.