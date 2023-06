Podcast La Herida: Guido Manini Ríos y cuál hubiera sido su voto en el plebiscito de 1980

El actual senador y líder del partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, vivió los años de la dictadura cívico-militar como soldado. El excomandante en jefe del Ejército hizo el liceo militar entre 1973 y 1976, y en 1979 egresó de la Escuela Militar como subalterno, teniendo su primer destino en San José.

En ese momento era un joven subalterno veinteañero, y así recordó esos años durante su entrevista para el podcast La Herida, que repasa las huellas de la dictadura en distintas áreas de la sociedad uruguaya, a 50 años del golpe de estado.

"A nivel de compañeros se comentaba", lo que estaba sucediendo, recordó Manini. "Mirá lo que dijo fulano, mirá la macana que se mandó sultano, mirá este le erró en esto, ese tipo de comentarios a nivel de pares estaban. No así con los superiores, no nos daban entrada a los subalternos a opinar de las cosas que se que se decidían en las altas esferas de los mandos", explicó el senador.

Manini Ríos contó también como se vivió en la interna del Ejército el plebiscito de reforma constitucional de noviembre de 1980, en el que el "no" a la reforma que proponía la dictadura, y que le permitiría perpetuarse en el poder, se impuso contra todo pronóstico.

"Yo tenía 22 años", relató. "Y se trató de que el Ejército no participara de la cuestión política, a tal punto que se nos prohibió votar a los soldados, no votamos. Yo no voté en ese plebiscito, no podía, nos excluyeron del padrón a todos".

"Honestamente no me molestó para nada no votar, nunca manifesté ningún interés", agregó el senador, que consideró que de haber votado, habría optado por la opción "si".

"Seguramente si hubiera votado, hubiera votado el sí, la opción que perdió, por un tema de que era una propuesta que hacía la institución militar", explicó. "Había mucha difusión de la paz que se podía haber generado si ganaba. Pero honestamente, no nos preocupamos por no votar y creo que no había nadie molesto porque no lo dejaran votar".

En su charla para el podcast, Manini contó que entre los comentarios que se hacían dentro de los cuarteles "había conversaciones muy críticas entre pares" hacia los militares que gobernaban el país, aunque matizó que "tampoco teníamos ni mayor responsabilidad ni mayor conocimiento del porqué se hacían las cosas, entonces tampoco era para hacer planteos institucionales".

Entre esas charlas, uno de los puntos que más se comentaban era que la dictadura debió haber terminado al menos tres años antes de lo que finalmente ocurrió, en 1985. "Me acuerdo de haber comentado con oficiales y que era algo bastante unánime, que en vez de hacer un período de los tres años y medio de lo que fue el gobierno de Gregorio Álvarez, se podría perfectamente haber llamado elecciones de inmediato y en vez de entregar en el 85, haber entregado el poder en el 81 o en el 82. Esos comentarios estaban".

La Herida puede escucharse en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y TuneIn, así como a través de YouTube.