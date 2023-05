¿Por qué Álvaro Rodríguez no está en el plantel de Real Madrid que se juega la Copa del Rey este sábado?

Real Madrid juega este sábado desde la hora 17 uruguaya la final de la Copa del Rey ante Osasuna en el Estadio Olímpico de Sevilla.

El plantel merengue se encuentra desde hace algunos días en dicha ciudad para afrontar este compromiso.

El uruguayo Federico Valverde volverá a la titularidad luego de que el técnico Carlo Ancelotti le diera descanso en los últimos dos partidos de LaLiga de España y lo dejara en el banco de suplentes.

Se trata, a su vez, del único trofeo que hasta ahora no ha podido lograr el uruguayo con el club merengue.

¿Por qué no viajó Álvaro Rodríguez para jugar la final?

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, finalmente no estuvo entre los convocados por Carlo Ancelotti para dicha final.

Hubiera sido, en caso de ganar, su primer título oficial con Real Madrid, aunque más allá de que no juegue la final, ha disputado dos encuentros y 28 minutos en la Copa del Rey, contra Cacereño y nada menos que ante Barcelona.

Sin embargo, el club prefirió que se quedara con la filial, Real Madrid Castilla, que este domingo a la hora 7 de Uruguay disputará un partido importante por el torneo de la Segunda B española (lo que sería la ex Divisional C en el fútbol uruguayo) enfrentando a Ceuta como local.

Si bien el rival está en zona de descenso, la filial de los merengues busca ascender y no quiere dejar nada librado al azar.

En estos momentos se encuentran compartiendo la segunda posición de la tabla con 65 puntos junto a Racing Ferrol y a una unidad del líder, Alcorcón cuando restan cuatro fechas para el final.

Cabe agregar que debido a esto también, fue que Real Madrid no permitió que Álvaro Rodríguez, quien sí disputó el Campeonato Sudamericano sub 20 de Colombia y en el cual anotó cinco goles, no fuera cedido a la selección uruguaya de dicha categoría para jugar el Mundial de Argentina.