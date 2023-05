Un uruguayo sí y el otro no: los convocados de Real Madrid para visitar a Manchester City

Real Madrid viajó este martes a Inglaterra para el partido de vuelta de semifinales de Champions que jugará ante Manchester City este miércoles (16:00), con una delegación en la que solo estará uno de los dos uruguayos que integran el plantel.

El entrenador Carlo Ancelotti dio la lista de convocados antes del vuelo y el único uruguayo es Federico Valverde, quien es titular en el equipo y una de sus figuras.

Quien no aparece es el delantero juvenil Álvaro Rodríguez, a quien Real Madrid no le permitió jugar el Mundial sub 20 con la selección uruguaya porque lo necesitaba en el club.

El atacante no está en la lista para ir al Etihad.

Pero el propio juvenil dijo en la últimas horas que los merengues lo quieren a las órdenes en Real Madrid Castilla, el equipo filial que dirige Rául González, y que está jugando por el ascenso a Segunda división.

Real Madrid por otra noche de magia

El Real Madrid, acostumbrado a la magia de las noches europeas en su estadio, tendrá que intentar hacerla lejos de casa contra el Manchester City para lograr el pase a su segunda final de Champions consecutiva, el miércoles en la vuelta de semifinales.

'Merengues' y 'Citizens' empataron 1-1 en la ida de semifinales del torneo continental la pasada semana en el Santiago Bernabéu por lo que lo que el pase a la final se decidirá en el Etihad Stadium, convertido en un auténtica fortaleza por el City.

Los hombres de Pep Guardiola sólo han concedido una derrota y un empate en su feudo esta temporada, donde cuentan sus partidos por victorias desde que el 31 de diciembre hicieran tablas con el Everton.

AFP

Valverde va por la revancha

La tarea se presenta ardua para el Real Madrid, vigente campeón de Europa, que nunca ha ganado en sus cuatro partidos en el estadio de su rival, pero Luka Modric se mostraba confiado tras el empate en la ida en el Bernabéu: "Vamos a ir (a Mánchester) con la misma ilusión y confianza en que podemos ganar".

El técnico Carlo Ancelotti no dudó en dar descanso en la victoria liguera del sábado contra el Getafe (1-0) a hombres como Rodrygo, David Alaba, Karim Benzema o Antonio Rüdiger, y ahorró algunos minutos a Vinicius, Toni Kroos y Luka Modric, con la vista puesta en el miércoles.

Camavinga, listo

"Quiero preservar a los jugadores que están cansados", admitió Ancelotti sin tapujos antes del encuentro, del que salió tocado el joven centrocampista Eduardo Camavinga con un leve esguince de rodilla.

"Ha tenido una pequeña torsión de la rodilla, pero es sólo un golpe, va a recuperar muy pronto", afirmó Ancelotti, que lo ha incluido en la convocatoria para el encuentro en Manchester, en el que también recuperará a Militao, sancionado en la ida.

Camavinga hizo parte del entrenamiento con el grupo el lunes y el conjunto blanco se muestra tranquilo respecto a su presencia en el Etihad, a donde viaja animado tras la victoria contra el Getafe.

Javier Soriano / AFP

Valverde ante el City

"Hemos conseguido una victoria que nos ayuda a afrontar el partido del miércoles", dijo Asensio, para el que el City confía en tomarse en su campo la revancha de la eliminación del pasado año en la misma ronda.

'Imparables'

"En el Etihad nos sentimos imparables", advirtió el extremo Jack Grealish, tras las tablas en el Bernabéu la pasada semana, apoyado en las estadísticas.

En la capital española, Rüdiger anuló a Erling Haaland, pero el ariete noruego vuelve a perfilarse como el gran peligro del city.

El delantero nórdico no pudo ver puerta en el martes pasado, pero en su feudo es intratable habiendo marcado 35 de los 52 tantos que acumula esta temporada con su equipo.

El City llega al encuentro también animado por su goleada 3-0 al Everton el domingo, en el que Haaland volvió a ver puerta, completado con un doblete de Ilkay Gundogan, que se perfila como otro titular indiscutible el miércoles.

"Tenemos que ajustar algunas cosas y tengo una pequeña idea de por donde puede ir el partido" de vuelta, advirtió Guardiola tras el encuentro en el Bernabéu.

Equipos probables:

Manchester City: Ederson - Walker, Rúben Dias, Akanji - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish - Haaland. Entrenador: Pep Guardiola (ESP)

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba - Modric, Kroos, Camavinga - Rodrygo (o Valverde), Benzema, Vinicius. Entrenador: Carlo Ancelotti (ITA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Con base en AFP