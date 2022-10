¿Por qué Balbi está enojado con Ruglio? "Es peleador, es muy buen presidente", dijo el vice tricolor

El vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, reveló que está enojado con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, por una determinación que el titular aurinegro tomó con él y que él no hubiera adoptado nunca con un dirigente del tradicional rival.

Consultado por si consideraba que Ruglio es mejor presidente de lo que pensaba, Balbi respondió afirmativamente este jueves en el programa 100% Deporte de radio Sport 890.

Y luego, agregó: “Yo igual estoy enojado con Ruglio”. “Ruglio recorrió un camino que a mí no me gusto y que otros presidentes de Peñarol no lo hubieran hecho”, dijo Balbi.

La molestia del vice tricolor se debe a la denuncia que le hizo Peñarol tras el clásico de diciembre 2020, por el que el directivo albo fue conducido al Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Balbi señaló que habló del tema con Ruglio. “Por supuesto, cómo no se lo voy a decir”, comentó.

Camilo dos Santos

Alejandro Balbi

“A mí me denunció Peñarol en el Tribunal de Ética. Y eso Cataldi, Damiani, no lo hacían. No veía a Cataldi denunciando a Iocco o a Barrera denunciando a un dirigente de Nacional”, señaló en referencia a anteriores presidente de ambos grandes.

“Yo lo hablé, se lo dije. Y me dijo ‘lo vamos a arreglar’. Y no se arregló. Es un tema menor pero me parece que se cruzó una línea”, dijo Balbi. “Transgredís una línea”, afirmó.

El vice tricolor agregó que “jamás denunciaría a un dirigente de Peñarol”.

“Me he peleado con compañeros dirigentes, y sigo hasta hoy, que cuando algún dirigente de Peñarol pone algo en las redes sociales, que hay algún tontuelo que pone algo siempre, les digo “’muchachos sigamos la nuestra, mientras no agravie a la persona o se meta con la familia”, agregó.

Diego Battiste

Ignacio Ruglio

“Es mucho mejor presidente de lo que yo pensaba”

Balbi volvió a la primera interrogante y señaló: “Contestando la pregunta, (Ruglio) es mucho mejor presidente de lo que yo pensaba”.

“Él se va a reír o viste cómo es el folclore del fútbol. Van a decir que Balbi alaba a Ruglio porque le sirve que sea presidente de Peñarol porque así Nacional saca ventaja. No. Lo alabo porque creo que tiene muchísimas condiciones y muchas de las cosas que ha dicho las comparto”, agregó.

Uno de los puntos de vista que tienen en común es la dificultad que tienen los grandes para contratar jugadores.

“Quizás (Ruglio) habló de más porque dijo que iba a traer determinados jugadores y no los trajo”, señaló.

“Es peleador. Es muy buen presidente”, concluyó Balbi.