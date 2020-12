Más coletazos del clásico: Peñarol denunció a Balbi, Amoza, Alonso y a Nacional por roturas

El clásico que Peñarol le ganó a Nacional en el Campeón del Siglo el domingo 13 de diciembre por la última fecha del Torneo Intermedio generó un montón de consecuencias que siguen repiqueteando fuera de las canchas.

El lunes siguiente, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) instruyó un expediente disciplinario por múltiples denuncias realizadas por el árbitro Pablo Giménez y también por la comisión de seguridad de la AUF.

Peñarol y Nacional contestaron sus respectivas demandas la semana pasada pero el lunes la AUF cerró sus puertas por licencia hasta el 4 de enero y se espera que en esa fecha la Comisión retome su actividad para dictar un fallo o en su defecto para convocar a audiencia.

Sin embargo, según pudo saber Referí el martes de la semana pasada, Peñarol también presentó una serie de demandas sobre lo ocurrido en el clásico y en las horas posteriores al partido.

Diego Battiste

En tal sentido denunció a los jugadores de Nacional que generaron el altercado en la zona mixta rumbo a los vestuarios, al mánager general de Nacional Iván Alonso por sus dichos contra el árbitro Giménez, a los dirigentes de Nacional Alejandro Balbi y a Gustavo Amoza por sus declaraciones ante distintos medios de prensa. Y también denunció institucionalmente a Nacional por la avioneta que sobrevoló el Campeón del Siglo antes del partido con una bandera que decía "2 finales en 4 días... tu papá" y por roturas en el vestuario visitante.

Diego Battiste

¿Qué se rompió en el vestuario de Peñarol? "La puerta recibió tres golpes y sufrió roturas, también rompieron dos papeleras, un locker y una silla. Fueron cosas pequeñas pero nunca Nacional llamó para preguntar cuánto debía. Dadas las denuncias y como Nacional ya había denunciado por el mismo motivo a Danubio fuimos por la misma vía luego de las molestias que nos generaron denuncias ante el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior", dijo a Referí el delegado de Peñarol Gonzalo Moratorio.

El martes siguiente al partido, Peñarol recibió una multa de 150 UR de parte del Ministerio de Salud Pública por sus violaciones al protocolo sanitario en el marco del clásico.

¿Qué dijo Balbi?

En las afueras del Campeón del Siglo, entrevistado por Telenoche, dijo: "Mirá cómo me voy: me robaron. ¿Viste los dos penales que no nos cobraron? La verdad, vergonzoso. En la tribuna no pasó nada, ánimos caldeados. Pero la verdad nos robaron, no había necesidad. No es la primera vez con este muchacho", dijo en referencia a Giménez con el que Nacional se sintió perjudicado en noviembre de 2019 contra Defensor Sporting. "Pero esto es redondito, todo da vuelta".

D. Batistte

El lunes desfiló por varios programas radiales destilando la molestia de Nacional por el arbitraje del clásico.

¿Qué dijo Amoza?

El lunes 14, un día después del clásico, el tesorero de Nacional Gustavo Amoza habló sobre Ignacio Ruglio, flamante presidente de Peñarol: "Estamos ante un presidente que tiene un perfil totalmente distinto al que tenía (Jorge) Barrera. Él mismo define su perfil con palabras y con hechos: lo de la tribuna de ayer, ingresar a la cancha, llevar a los hijos, salir y decirlo específicamente; eso define su estrategia y posicionamiento. Estaremos atentos de nuestro lado para poder actuar como actuamos siempre dentro del marco legal, vamos a seguir nuestro camino con Peñarol, sin Peñarol o contra Peñarol. Como sea".

Pero lo que generó más molestia en Peñarol fue cuando dijo: "Todos sabemos de dónde viene el presidente, a qué se lo asocia en el pasado, incluso si vos entrás en las redes hoy hay fotos que lo muestran en distintas circunstancias. Obviamente que es pasado y la gente evoluciona y no hay que juzgar por el pasado, pero claramente está vinculado a determinadas actividades que define su perfil y él mismo lo define y creo que eso le hizo ganar la elección. Está muy bien que él se pare en la vereda que entienda que es fuerte; nosotros veremos cuál es nuestra posición ante eso. Cuando hablábamos con Barrera siempre fue en forma cordial y buscando acuerdos, cuando había acuerdos porque también hubo momentos de intereses contrapuestos, pero no a priori podemos ponernos en son de guerra porque no tiene mucho sentido. Cada uno sabe dónde se tiene que parar para dirigir a su equipo".

¿Qué dijo Alonso?

Mientras los jugadores de Nacional, encabezados por Ayrton Cougo y Alfonso Trezza, se trenzaron en insultos y empujones con personal de seguridad de Peñarol, siendo separados por la seguridad tricolor, el mánager general Iván Alonso esperó al árbitro Giménez para decirle a la pasada: "Otra vez lo mismo contigo".

Diego Battiste

El juez ya lo denunció a Nacional por responsabilidad objetiva de los clubes, por injurias y por violación del protocolo sanitario. A esto se agrega la denuncia de Peñarol por las propias palabras dirigidas por Alonso a Giménez con las que recordó su molestia por el arbitraje contra Defensor del año pasado. En aquella ocasión, Alonso fue denunciado pero no recibió castigo porque tiene un vínculo con Nacional a través de una SRL y no fue considerado como "funcionario" del club.

A Nacional se le dio traslado de la demanda y eso generó un nuevo expediente disciplinario aunque la Comisión los unificará con los que ya instruyó la semana pasada.

El Tribunal de Ética está desintegrado

Las declaraciones injuriosas de los dirigentes son castigadas en la AUF por el Tribunal de Ética aunque previamente deben ser analizadas por la Comisión Disciplinaria que dispone el pase a aquella.

El problema es que el Tribunal de Ética, creado en febrero de 2019, quedó desmembrado a fines de octubre cuando renunciaron los últimos miembros que le quedaban: Álvaro Ezcurra, Jorge Castiglioni y Olivier Viera.

De todas formas la Comisión Disciplinaria también puede laudar este tipo de declaraciones de los dirigentes ya que hay una competencia superpuesta con el Tribunal de Ética. Al no tener este conformación, será la Comisión Disciplinaria la que asuma la competencia para resolver este caso.

Por la violación del protocolo sanitario que provocaron jugadores de Nacional al organizar una fiesta sexual en la burbuja, el día posterior al clásico, Peñarol no denunció a su clásico rival sino que el MSP actuó de oficio. "Lo podía denunciar cualquier club pero entendimos que no nos correspondía hacerlo a nosotros", dijo Moratorio.

El clásico todavía tiene mucha tela por cortar.