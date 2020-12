Nacional pide que se investigue si Peñarol dejó entrar hinchas de la lista negra

La dirigencia de Nacional presentó un escrito firmado por el presidente José Decurnex y el secretario general Pablo Durán denunciando a Peñarol de violar los protocolos sanitarios en ocasión del clásico del domingo disputado por el Torneo Intermedio en el Campeón del Siglo. El mismo fue dirigido a Daniel Salinas, ministro de Salud Pública.

1- "En el día de ayer 13 de diciembre del corriente en ocasión del partido clásico entre el Club Atlético Peñarol y el Club Nacional de Football, en el estadio de Peñarol, se han constatado los hechos que pasamos a detallar y que denunciamos con el fin de que el Ministerio proceda a la investigación correspondiente", comenzó diciendo el comunicado.

2- "En primer lugar, como es de notorio y público conocimiento ingresaron a la tribuna popular denominada Washington Cataldi varios hinchas de Peñarol, que obtuvieron un permiso especial de la Mesa Ejecutiva de la (Asociación Uruguaya de Fútbol) AUF, solamente para ingresar a colgar las banderas, pero de ninguna manera la Mesa ejecutiva los autorizó para que se queden en el estadio auspiciando como hinchada".

3- "Es claro que Peñarol con este hecho acaecido violó todos los protocolos de sanidad establecidos por el MSP en plena pandemia sanitaria lo que configura situaciones jurídicas muy graves".

4- "También se violaron todos los protocolos que en ese sentido estableció la propia AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) que no es posible entender cómo permitió que ese grupo de hinchas permaneciera en el estadio".

5- "Como si el primer hecho descripto fuera poco, además se pudo ver claramente que Peñarol continuó violando todas las normas como se vio claramente en la Tribuna denominada José Pedro Damiani, hecho que también es notorio y de público conocimiento, por la cantidad de parciales de Peñarol que obviamente excedían lo permitido en las listas que establece la AUF. Este hecho, al igual que el primer hecho, viola todos los protocolos sanitarios. Esta situación genera gran estupor porque pusieron en riesgo a mucha gente más sin que ninguna autoridad intente detenerlos".

Diego Battiste

6- "Cuando se violan abiertamente las normas impuestas por el Ministerio de Salud Pública, no podemos no formularnos determinadas preguntas. ¿Sinceramente no se podría haber evitado estos lamentables sucesos? ¿Cómo es posible que el personal de seguridad que se encontraba en los accesos de entrada haya permitido que entre más gente que la que estaba autorizada por las listas AUF? ¿Se podrá hacer justicia a partir del día de hoy?"

7- "En definitiva, por todo lo expuesto a ese Ministerio solicitamos, que proceda con las acciones correspondientes en aras de la justicia. Esta situación no puede permanecer impune y confiamos en que se actuará de manera eficiente y con la severidad que requiere el caso".

Carta también para Larrañaga

Los mismos dirigentes presentaron un escrito ante el Ministerio del Interior dirigido al director de la cartera, Jorge Larrañaga al que también le pidieron la "investigación correspondiente".

En el punto 2 reiteran la situación de los hinchas que se quedaron a ver el partido y alentar desde la tribuna Cataldi. "Situación que se agravó mucho más cuando durante todo el partido sobre todo en el primer tiempo se dedicaron a insultar y agredir a Nacional institución, a sus jugadores, y específicamente al golero de Nacional, Sergio Rochet. Se oyeron claramente cualquier tipo de improperios y agresiones recibidas por el golero Rochet. Es claro que Peñarol con este hecho acaecido violó todos los protocolos de sanidad (covid) y de seguridad. Lo m{as llamativo es que las agresiones sufridas por nuestra institución y nuestros jugadores, en cada oportunidad que pudieron hacerlo se fueron acrecentando con el pasar de los minutos, sin que nadie del personal del seguridad de la AUF ni del Ministerio del Interior tomara ninguna medida. Lo que era de esperarse debido a que no debieron ingresar nunca al partido, y mucho menos quedarse durante todo el cotejo deportivo agrediendo a los jugadores de nuestra institución y a Nacional como institución".

En el punto 3 expresan: "La seguridad de Nacional advirtió incesantemente pero sin éxito alguno sobre las actitudes de los hinchas. Nos parece lamentable que una institución parece que tiene permiso para hacer lo que se le da la gana, mientras la otra se atiene a las normas, y lo que más estupor genera es que se pudo haber evitado pero no se hizo. Es imperioso que el Ministerio investigue los hechos narrados, porque además sabemos que pueden existir otras violaciones más concatenadas con las señaladas. Es fundamental que la investigación se haga teniendo en cuenta todos los protocolos violados por Peñarol, y que en función de dicha investigación proceda a las sanciones establecidas. Se debe informar sobre si los referidos hinchas integran la lista negra de la AUF, se debe detallar minuciosamente cada norma vulnerada por Peñarol, porque se debe brindar total transparencia; y máxima al tratarse de hechos graves por encontrarnos en plena pandemia".

En el punto 4, reiteran lo mencionado en el punto 5 del anterior escrito al que le agregan el hecho de que cuando Gabriel Neves fue expulsado, un grupo de gente "se abalanzó sobre el alambrado agrediendo verbalmente al jugador".