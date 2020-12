¿Por qué no tiró el penal Terans y qué dijo sobre su plancha a Cougo?

El mediapunta de Peñarol David Terans suma dos goles en dos partidos clásicos. El domingo marcó el 2-0 parcial para el triunfo clásico aurinegro ante Nacional, 3 a 2 por el Torneo Intermedio. Sin embargo, sobre el final del partido llamó la atención que no definiera mano a mano ante Sergio Rochet cuando el partido estaba 2-2 y que también que no asumiera la responsabilidad de patear el penal ya que en el presente Uruguayo anotó los dos que ejecutó (a Cerro Largo y Plaza Colonia).

El ex Rentistas y Danubio reveló las razones, habló del polémico arbitraje de Pablo Giménez y alabó las condiciones de Facundo Torres, la gran figura del clásico.

"En el primer tiempo las ocasiones que tuvimos las aprovechamos, en el segundo tiempo cuando arrancaron ellos no hacen ese gol que nos pegó para abajo y su ánimo subió, pero a lo último levantamos el nivel, en los últimos 10' o 15' y pudimos ganarlo", expresó Terans a Último al Arco que se emite por Sport 890.

Diego Battiste

Sobre la expresión del vicepresidente de Nacional Alejandro Balbi que calificó de "robo" el partido, Terans dijo: "Cada uno tiene opiniones diferentes, fue un partido con mucha polémica, fue para los dos lados, pero son circunstancias de partidos. Algunos dicen que fue penal el de Formiliano y otros que no, son interpretaciones y el árbitro estaba bien parado en las dos jugadas y las desestimó. Las resolvió bien, en cuestión de segundos. Después, el penal de Torres fue clarísimo y la invasión del penal en el partido no la vimos, sinceramente".

El mediapunta no dio muchos detalles de lo que pasó al final cuando los jugadores se arremolinaron e incluso algunos se agredieron: "Fueron discusiones post partido, se descontroló pero éramos más los que queríamos calmar que generar la confusión; son cosas que pasan".

"En el segundo gol de ellos nos sorprendió mucho la velocidad de (Gonzalo) Castro, de noche viéndolo por televisión nos dimos cuenta de que había invadido nuestra cancha, pero en la cancha no nos dimos cuenta. Le mete un gran pase (Gabriel) Neves, pero Castro había invadido. Son circunstancias de juego que sin VAR no son fáciles de resolver, pero en líneas generales fue un buen arbitraje", opinó.

Terans explicó por qué no definió en el mano a mano del segundo tiempo contra Sergio Rochet y prefirió habilitar a Ariel Nahuelpán, al que le dio la pelota demasiado larga: "Fue lo trabajado en la semana porque el arquero de Nacional atraviesa un gran momento, sale muy bien a achicar, incluso recuerdo que contra Independiente del Valle achicó una jugada y salvó un gol. Lo habíamos hablado que si teníamos un compañero libre en el medio lo busquemos porque achica mucho. Y yo cuando se la toco por el costado a Neves ya sabía que se la iba a pasar al medio a Nahuelpán, pero cuando se la toco se fue un poco larga porque la cancha estaba mojada; no fue un buen pase, pero viéndola bien son decisiones que se toman en un segundo y no fue la mejor".

Minutos después, Peñarol tuvo un penal y Terans, ejecutante natural cuando no está en cancha Cristian "Cebolla Rodríguez, no lo pateó. Sorprendió que lo hiciera el juvenil Agustín Álvarez Martínez, al que Rochet le atajó el penal, marcando Nahuelpán en el rebote.

"Cuando erré la jugada del pase al medio me dije que me iba a dedicar a defender y dar un pase-gol. Cuando llegó la hora de patear el penal no estaba bien y se lo di a Formiliano y cuando vimos a Álvarez convencido dijimos 'vamos a dárselo a él'. Si no estaba el Cebolla el encargado era yo, pero en ese momento no me sentí con la confianza suficiente y lo más importante es Peñarol por eso opté por otro compañero que se sentía con más confianza", se sinceró.

Diego Battiste

Terans también fue auténtico al analizar la infracción que le cometió a Ayrton Cougo en tiempo agregado, en una incidencia donde ni siquiera vio tarjeta amarilla: "Sinceramente le iba a pedir disculpas a Cougo y por el entrevero del final no lo pude hacer, pero llegué tarde y en el momento pensé que me podía echar, después viéndola era una falta para expulsión, le iba a pedir disculpas porque soy un jugador que no me caracterizo por eso".

Terans elogió la actuación de Facundo Torres: "Cuando llegué a Peñarol fue el jugador que más me sorprendió: tiene un mano a mano muy interesante, tiene pegada de media distancia; es muy completo, salta bien a pesar de no ser alto, tiene virtudes para ser un gran jugador. Se consagró como la gran promesa de Peñarol, ojalá se pueda quedar mucho tiempo acá".

Al zurdo se le termina el contrato el 31 de diciembre y para quedarse en Peñarol el club deberá negociar con el dueño de su ficha, Atlético Mineiro: "En esta semana hablaré con mi representante, no lo tengo claro, veré si puedo quedarme hasta febrero o renovar por un año más o volver; me gustaría quedarme en Peñarol hasta el final del campeonato, pero sé que eso depende de lo que va a decidir Mineiro".