Por qué el 2020 no fue tan malo y seis pueblos para visitar en Uruguay

Este es el último Pícnic! de este año al que hemos criticado tanto, pero lo hago con un espíritu diferente al de la mayoría de las personas que dicen “¡que ya se termine este 2020!”. Soy algo obsesiva con las listas; hago la lista del super, de los pendientes de cada día, de los libros que me falta leer, de dónde guardo ciertas cosas (porque me olvido), de proyectos y sueños. Y no siempre vuelvo a ellas. Pero en este 2020 hice ese trabajito, las repasé, recordé mes a mes, y te regalo mi lista de lo bueno de mi año. Si hacés tu lista, me encantaría leer cuáles fueron tus “altos” y “bajos”, si me escribís por acá. Soy Carina Novarese, te agradezco tu compañía durante estos meses, miércoles a miércoles, te agradezco la lectura, los mails, las ideas y, sobre todo, que estés ahí, pegado a la pantalla apoyando periodismo uruguayo que rema y rema por acercarte contenidos y experiencias de calidad. Feliz 2021 y nos vemos a mediados de enero, después de unas vacaciones en las que estaré recolectando más delicias para compartir contigo. Mientras tanto, mis compañeros seguirán acercándote recomendaciones y novedades.



Va mi lista, sin orden de importancia, así como salió de mis recuerdos: