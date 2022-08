Por qué el crecimiento récord de los depósitos en Uruguay es "positivo", según experta

Hace poco más de una semana, un informe de la Comisión Técnica Asesora de AEBU advirtió por un nuevo récord de los depósitos en los bancos locales. Con US$ 39.677 millones al cierre del primer semestre, aumentaron 10% (unos US$ 4.000 millones) respecto a diciembre del año pasado. De esta manera los depósitos financieros dentro y fuera del país rondan los U$S 50.000 millones, según el gremio bancario.

AEBU sostiene que estos datos confirman "cómo se profundiza la concentración de la riqueza" en Uruguay, destacó que el incremento en los depósitos bancarios durante el período enero-junio se dio en las cuentas con saldos superiores a los US$ 250 mil, y consideró que ello estuvo fomentado por la "política económica " del gobierno de Luis Lacalle Pou. Otra mirada La economista Alicia Corcoll, gerenta de la consultora Exante, tiene otra visión sobre el tema y expuso a través de un hilo en Twitter por qué ello "no es atribuible a la política económica" y dijo que tiene un efecto "positivo" sobre el crédito y la economía "en el largo plazo". "Los depósitos están creciendo fuertemente en lo que va de este año (+13% interanual a julio). El ritmo de aumento es similar al visto en 2020 y 2021, pero contrasta con la dinámica precovid (cuando los depósitos en promedio crecían menos de 2% anual)", indicó. Corcoll señaló que las cuentas de mayores montos (generalmente asociadas a empresas) "fueron las que tuvieron el mayor crecimiento frente a 2019, pero eso no es atribuible a la política económica". El monto de las cuentas con montos superiores a US$ 100 mil aumentó 49% en julio respecto a igual mes de 2019. La economista aseguró que la suba de los depósitos en Uruguay estuvo en línea con lo visto en muchos países, "asociado a un menor consumo y a una mayor preferencia por mantener saldos disponibles. Con el covid cayeron los ingresos pero subió el ahorro (concentrado en los sectores de mayores ingresos)", indicó. "Que los depósitos crezcan debe ser visto como positivo. Los depósitos suben a instancias del ahorro, y el ahorro es necesario para realizar inversiones que permitan a la economía crecer en el largo plazo", afirmó. Además, la economista de Exante recordó que el "aumento de los depósitos también contribuye a que haya más crédito en la economía. De hecho, estamos viendo al crédito con un crecimiento intenso, tanto a empresas como a personas". El saldo crédito bancario a las familias de los bancos públicos y privados a junio totalizaba US$ 6.895 millones y creció 5% real en términos interanuales. Por su parte, el saldo de préstamos bancario a las empresas sumaba US$ 10.785 millones, con un crecimiento del 18%. "La mayor disponibilidad de crédito ayuda a sostener al consumo en contextos de caída de ingresos, contribuye a un mejor clima de negocios y facilita el financiamiento que requieren las empresas para crecer", finalizó Corcoll.