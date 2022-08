El récord de casi US$ 40.000 millones en depósitos bancarios que "profundiza la concentración de la riqueza", según AEBU

Un informe elaborado por la Comisión Técnica Asesora de AEBU destacó un nuevo récord de los depósitos en los bancos locales. Con US$ 39.677 millones al cierre del primer semestre, aumentaron 10% (unos US$ 4.000 millones) respecto a diciembre del año pasado. De esta manera los depósitos financieros dentro y fuera del país rondan los U$S 50.000 millones, según el gremio bancario.

AEBU sostiene que estos datos confirman "cómo se profundiza la concentración de la riqueza" en Uruguay, y destacó que el incremento en los depósitos bancarios durante el período enero-junio se dio en las cuentas con saldos superiores a los US$ 250 mil. "La profundización y aceleración de la concentración de la riqueza se observa claramente con U$S 2.500 millones de aumento en las cuentas de más de US$ 250 mil. Si se agregan las que tienen más de US$ 100 mil, ellas explican casi el 80% del incremento", dice el informe. AEBU "Como contracara de la suba de los depósitos, el mercado laboral tuvo un deterioro en el segundo trimestre de 2022, y esto se suma a la baja sostenida del poder adquisitivo de los hogares. Mientras los sectores económicos ganadores de la política económica muestran una tendencia creciente de sus ahorros, la mayoría de los trabajadores, jubilados y pensionistas finalizarán el período 2020–2024 con un poder de compra inferior que el de 2019, sin ver beneficio alguno del crecimiento económico nacional", cuestiona AEBU. AEBU Según el informe de la Comisión Técnica Asesora de AEBU "con directa incidencia en este proceso, la política económica impone el retroceso de la inversión directa sobre la financiera. Mientras el flujo anual de inversión productiva creció un 24% desde 2019, el incremento de los depósitos fue un 426% mayor que el del mismo año. Esta orientación es consistente con la reducción de los proyectos de inversión promovidos, que en el primer semestre de 2022 cayeron un 52% en el monto y casi 60% en la cantidad de propuestas. De esta forma, el resultado de la contracción de la inversión pública y privada, sumado a la concentración del capital financiero, ofrece un escenario que tiende a ser cada vez más complejo para los sectores dependientes del mercado interno e ingresos fijos. La política económica del gobierno ha tenido los resultados que se propuso, más allá de guerras y pandemia". AEBU En un escenario en que los depósitos aumentaron 34% desde febrero 2020 (medidos en dólares), el incremento de las cuentas más grandes fue cinco veces el que ocurrió para las cuentas más chicas. Mientras las cuentas de más de US$ 250 mil aumentaron en 51% sus depósitos y las de más de US$ 100 mil lo hicieron un 30%, las de menos de US$ 5 mil los aumentaron en 10%. Fuerte dinamismo La velocidad a la que crecieron esas colocaciones financieras es la mayor que registran las estadísticas, al tiempo que tendieron a concentrarse fuertemente en las cuentas con más fondos, dice el informe. Leé también Ganan hasta US$ 8.500 por mes: el perfil de los freelancers uruguayos "En Uruguay, algunos sectores, principalmente los vinculados a la exportación, han tenido un desempeño muy positivo que generó crecimiento económico y aumento de los ingresos de divisas al país. Pero buena parte de esos recursos se han destinado a depósitos en el sistema financiero, a pesar de que estos pagan tasas de interés relativamente muy bajas", advierte el trabajo. En relación con el Producto Bruto Interno (PIB), el monto de los depósitos del sector privado también alcanza un nivel significativamente alto si se observa la serie histórica. Esa medición, que permite comparar los depósitos con el “tamaño” de la economía uruguaya, pasó de 48% en 2019 a 60% en 2020 y 2021. AEBU