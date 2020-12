Por qué hay pocas wikipedistas y qué hace Uruguay para que haya más

Por Anouk Riello - Especial para Cromo

En 2001, los empresarios Jimmy Wales y Larry Sanger fundaron Wikipedia. Casi dos décadas más tarde, con más de 50 millones de artículos en 300 idiomas, se ha convertido en uno de los sitios web más visitados y referenciados del mundo en internet.

Uruguay cuenta con una fuerte presencia en esta popular plataforma. Desde uno de los artículos más antiguos de la enciclopedia, fechado el 16 de enero de 2001 que refiere a países cuyos nombres en inglés empiezan con "U"; hasta una gran actividad de edición por parte de numerosos editores locales, que principalmente se concentra en el grupo de usuarios Wikimedistas Uruguay.

Esta plataforma libre “en la que todos pueden editar”, según promulga su propio lema, tiene como valor esencial la colaboración: cualquier persona con acceso a un navegador puede crear, modificar, corregir o eliminar contenidos. Si bien cualquiera puede llevarlo a cabo, no cualquiera lo hace con calidad.

A lo largo de los años, la comunidad ha recibido numerosos galardones y reconocimientos de prestigiosas instituciones como forma de premiar su rapidez, su capacidad de interacción y colaboración en línea, la democratización y accesibilidad de la información. No obstante, la gran popularidad de esta comunidad en ocasiones se ha visto contrarrestada con diversas críticas hacia su fiabilidad y precisión, su falta de referencias y de contenidos, sus errores y manipulaciones y, especialmente, sus sesgos.

Las brechas de Wikipedia

La realidad, según el último informe de Wikipedia, es que "las personas que vi ven en Asia y especialmente en África están dramáticamente subrepresentadas entre los contribuyentes de Wikimedia", mientras que los contribuyentes de Europa y América del Norte constituyen "una mayoría desproporcionada".

Además, el porcentaje de hombres editando oscila entre el 84% y el 91%, dependiendo del año. Sin ir más lejos, a finales del 2019, el 87% de los wikimedistas eran de sexo masculino, la mitad vivían en Europa y una quina parte en América del Norte, señala el Informe 2020 hecho por la asociación global de Wikimedia.

Se trata de una brecha existente desde los inicios de la plataforma, y cabría esperar que fuese cerrándose poco a poco a lo largo de los años. Sin embargo, en el Informe 2018 se evidenció una caída significativa de las contribuciones femeninas a esta enciclopedia, que del 11,3% en 2017 pasó a ser de un 7,3% en 2018 para las "comunidades emergentes".

¿Por qué las mujeres no editan Wikipedia?

"Wikipedia es una especie de espacio público en el entorno digital. Así como en la realidad hay menos participación de las mujeres, también hay menos participación en entornos digitales. En los espacios públicos donde las mujeres tienen que dar sus opiniones todavía hay una brecha de género muy significativa", comentó Paula Domínguez, wikipedista uruguaya integrante de Wikimedistas de Uruguay.

Ya en 2011, la exdirectora de la Fundación Wikimedia, Sue Gardner, analizó esta brecha en un artículo, basado en diversos testimonios, titulado Nueve razones por las que las mujeres no editan Wikipedia (en sus propias palabras). Entre las razones que operaban en torno a esta falta de presencia femenina según Gardner se encontraron, por ejemplo, la falta de tiempo.

"Es cierto que estudio tras estudio tras estudio se ha descubierto que en todo el mundo las mujeres tienen menos tiempo libre que los hombres", declaró la exdirectora. Así se confirmó en un documento realizado por ONU Mujeres en una consultoría para el Parlamento del Uruguay: " Cuando las mujeres destinan su tiempo al trabajo no remunerado, disponen de menos tiempo para realizar trabajo remunerado y/o buscar trabajo. Y el hecho de que las horas destinadas a tareas domésticas y cuidados no sean remuneradas no quiere decir que no exista un aporte para la sociedad".

Otra de las cuestiones a tener en cuenta para Gardner es la falta de confianza en sí mismas, un factor esencial para editar Wikipedia. Por ejemplo, en el Informe 2020 se recalcó que la personas que se unen al movimiento se sienten menos capacitadas para tener éxito en las plataformas de Wikimedia si son mujeres o viven en Asia oriental.

Se trata de un factor también muy relacionado con la percepción de que la edición de artículos requiere conocimientos complejos de informática. La bibliotecaria y wikipedista uruguaya Paula Domínguez expresó a Cromo que, en estos casos, entra en el juego "la distribución social de las carreras y los intereses", pues son áreas con las que "muchas mujeres piensan que no tienen nada que ver".

Algunos testimonios sobre los que se basó la exdirectora para su artículo también demostraron la existencia de misoginia en la atmósfera global de Wikipedia. Una situación que no ha cambiado desde 2011 si se tiene en cuenta que, en el último informe, casi la mitad de las mujeres afirmaron sentirse inseguras o incómodas en estos espacios. "Hay mucho machismo, como lo hay en la sociedad, hay machismo en el tratamiento de los temas y hacia las mujeres que editamos, lo que hace que muchas se desalienten", confirmó Domínguez.

¿Por qué las mujeres deben editar Wikipedia?

Cuando un usuario de Google ingresa algo en el buscador, lo más probable es que encuentre entre los primeros enlaces el artículo de Wikipedia sobre aquello que ha buscado. No cabe duda de que se trata de una de las principales fuentes de información del siglo XXI.

"Lo que existe en Wikipedia, existe", declaró Paula Domínguez. O, a la inversa, lo que no aparece en este sitio web no existe. Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta que, hoy en día, en Wikipedia en español solo hay un 20% de biografías de mujeres, indicó la experta. Esto se debe a que la brecha se traduce también en las entradas, pues la falta de diversidad en los productores implica una falta de variedad en los contenidos. Por ello, "es importante sumar nuestras voces y aportar nuestra perspectiva, desde nuestro lugar", declaró Domínguez.

Sobre este eje, numerosos movimientos uruguayos están dirigiendo sus esfuerzos hacia la aparición de ciertos temas invisibilizados en la plataforma. Un ejemplo de ello fue el encuentro que culminó el pasado 10 de diciembre llamado 16 días de activismo contra la violencia de género en Uruguay, un editatón organizado por Wikimedistas de Uruguay, donde decenas de personas trabajaron en la creación o la mejora de artículos de Wikipedia enmarcados en diversas temáticas interseccionadas por un mismo eje: la violencia machista en Uruguay. En total se crearon diez artículos: desde líneas telefónicas hasta legislación y casos judiciales mediáticos, pasando por los artículos de organizaciones y proyectos uruguayos enfocados a este área. "El objetivo final es hacer un portal que reúna toda esta información para que el acceso a la misma sea navegable y las personas puedan encontrar información confiable y segura sobre sus derechos", declaró Domínguez, que fue una de las impulsoras de la iniciativa.

Por parte del proyecto Feminicidio Uruguay, que desde 2015 registra casos asesinatos a mujeres por violencia de género ocurridos en el país, se está gestando la idea de incluir la base de datos en wikidata, la plataforma abierta de base de datos de Wikipedia. No obstante, la activista e investigadora Helena Suárez, impulsora del proyecto, ha contado a Cromo las tensiones que atraviesan a la idea de volcar todos estos datos a una plataforma como Wikipedia.

Si bien la mejora de la accesibilidad de Feminicidio Uruguay puede tener gran potencial en materia de aprendizaje, concientización, visibilidad y análisis; también se plantean las primeras de muchas incógnitas: ¿Cómo se podrían proteger los datos en una plataforma de edición abierta? ¿Qué resguardos se pueden tomar ante posibles ataques en una página de un caso de un feminicidio de una mujer?

Suárez recalca que se trata de una cuestión "realmente compleja", pues, al fin y al cabo, es un tema casi tan delicado como político. Por una parte, en el tratamiento de este tipo de datos se da la clásica tensión entre lo "público" y lo "íntimo", y la instrumentalización de los datos, pues no se debe perder de vista que "se trata de personas que tuvieron vidas, y que tienen familiares y amistades que las siguen acompañando".

Por otra parte, se trata de un fenómeno rodeado de carga política, desde su propia definición (con los clásicos debates dentro y fuera del feminismo), hasta incluso cómo está vinculado con otros conceptos, un punto que en Wikipedia cobra especial relevancia. Por ejemplo, la "violencia contra las mujeres" en Wikipedia, además de aparecer en relación a otros términos, está catalogado como el opuesto a la "violencia contra los hombres", elevándolos a ambos como cuestiones equiparables, con la misma carga estructural. Es decir, no se trata sólo de que un concepto esté visibilizado, sino "en qué condiciones", afirma Suárez.

En definitiva, son detalles que están "enlenteciendo" el proceso, según la activista, un fenómeno común si se tiene en cuenta el carácter abierto y colaborativo de este tipo de plataformas, que hacen necesario un consenso difícil de alcanzar ante la diversidad de posiciones que existen frente a este tipo de temas.

Los nuevos artículos uruguayos

