Por qué Leonor Benedetto lleva a sus nietas a pasear al cementerio: "Un primer paso a que sean personas sin miedo"

Tras los problemas de salud que generaron preocupación en el ambiente artístico, Leonor Benedetto ya se siente recuperada y con la vista en el futuro, “sin miedo”. Si bien el accidente isquémico transitorio que sufrió durante una entrevista días atrás la hizo pensar “en la finitud de la vida”, la actriz dijo, en una entrevista con el matutino porteño Clarín, que nunca “se asustó”: “Todo el tiempo pienso en la finitud de la vida, lo que pasa es que no sé cómo va a venir. Yo sigo adelante sin miedo”.

Según Benedetto, ella nació sin miedo, una cualidad que intenta inculcarle a sus nietas, de un modo algo particular: "El año pasado también estuve trabajando en Mar del Plata. Vivía en el Sheraton, que está enfrente del cementerio, uno que hay que es muy hermoso y cuidado. Un día fuimos con mis nietas y les encantó. A partir de ese día se transformó en un paseo, me pedían que las llevara. Yo me sentaba en un banco, y ellas corrían por todos lados. Venían y me contaban por ejemplo que habían visto la tumba de un nenito que había muerto al año y medio. Y no solo no me molestaba sino que me parecía muy bien, como un primer paso a que sean personas sin miedo, como yo".

Así, esta cualidad de no tener miedo a la actriz que supo protagonizar Rosa... de lejos la ha llevado, según contó en la entrevista, a enfrentarse con "gente que vive aterrorizada": “Trato de no decirlo demasiado porque es algo que a muchos les da bronca, porque a veces estamos rodeados de gente que vive aterrorizada. Y a partir de la pandemia, mucho más. Hoy alguien se suena la nariz y todo el mundo se da vuelta. Es una manera de vivir. Pero yo lo lamento, son parámetros con los que no puedo coincidir. Ahora empezó el run run de que hay muchos casos de covid: yo ni en pedo me vuelvo a vacunar otra vez”.

"A mí me caracteriza la inteligencia y cierto coraje para vivir. Cierta falta de miedo a estar sola, por ejemplo. La falta de miedo a correr riesgos. La mayoría de la gente que conozco que escuchara esta conversación, diría que también hay que tener cuidado porque puede pasar esto y lo otro. Pero yo pienso que la vida en sí misma es un riesgo. Deja de ser un riesgo cuando nos ponemos almohadones por todos lados, como en las cunitas de los bebés, que se les ponen para que no se golpeen la cabeza. Yo no soy así", explicó la actriz.

A sus 82 años, Benedetto se encuentra protagonizando Perdida Mente, en el Teatro Atlas de Mar del Plata, donde bajo la dirección de José María Muscari interpreta a una jueza que progresivamente va perdiendo sus capacidades cognitivas, además de dirigir El café del señor Proust, con el actor italiano Néstor Saied, en lo que fue la casa marplatense de Victoria Ocampo.

Sobre el accidente isquémico transitorio que padeción, sostuvo que "es un millón de veces menos serio que un ACV. Nunca puede dejar secuelas, en cambio un ACV, sí. Hablé con los neurólogos, que me explicaron qué es un episodio isquémico. Me dijeron que mucha gente lo padece, pero como a algunos se les produce mientras duermen, ni se enteran. De repente sentí que tenía dificultad para decir una palabra que estaba en mi cabeza. Pero eso duró exactamente un minuto y medio”. “¡Yo no me asusté, pero los que estaban conmigo sí! Terminamos en el hospital y los médicos optaron porque pasara la noche ahí para prevenir cualquier eventualidad. Enseguida se descartó que fuera un ACV, porque fue sólo un momento y después recobré la normalidad”, , explicó Benedetto.

Respecto de las especulaciones que vincularon este episodio con un exceso de trabajo, Benedetto fue lapidaria: "Yo siempre hice lo mismo. Pusieron eso en algunos medios porque tienen que poner algo, porque esta es una sociedad que no sabe decir: ‘No sé’”.

“Me llamó más gente que cuando ganamos el Estrella de Mar. Aquella vez casi que no me llamó nadie, y ahora, por esto, todo el mundo”, bromeó la actriz.

Feminismo polémico

Ante loa consulta del periodista sobre su opinión respecto de las nuevas corrientes del feminismo, Benedetto, que siempre ha sostenido posturas favorables al feminismo, consideró que "ahora muchas feministas no están queriendo igualdad, sino pasarles por encima a los tipos, y ese me parece un pésimo negocio como especie. Por otro lado, la película Barbie me pareció una genialidad ideológica. Y que los señores de Hollywood no le hayan reconocido los méritos, es de una ignorancia supina. Ahí se nota la resistencia que hay a ver a las mujeres como seres humanos. Es tremendo".