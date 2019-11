Por qué quedó libre el hombre que tenía en su casa a una mujer muerta en una bolsa

La fiscal de Homicidios, Mirta Morales, resolvió dejar en libertad al hombre de 27 años que fue detenido luego de que se encontrara en su casa el cuerpo de una mujer adentro de una bolsa de nailon.

El hombre no fue imputado por falta de pruebas, aunque deberá mantenerse en su casa y no salir del país mientras continúa la investigación, informó Subrayado.

Según supo El Observador basado en fuentes del caso, la autopsia no pudo determinar la causa de muerte de la víctima, y de la pericia forense no surgen elementos para afirmar que murió de forma violenta, por lo que hasta el momento no se habla de homicidio.

La fiscal interrogó al hombre, quien se negó a declarar, por lo que no hay elementos para imputarlo aunque el cuerpo fue encontrado en su casa.

La mujer de 47 años fue identificada y se estima que la muerte tiene diez días aproximadamente debido al estado de descomposición.

El sospechoso fue detenido por la policía este sábado. El hombre que denunció el hecho fue a visitar a su hijo, alertado por los vecinos que dijeron que sentían un "olor extraño" proveniente de la vivienda.

Al ingresar a la casa encontró a la mujer muerta, desnuda en una bolsa de nailon cubierta con una frazada ensangrentada.